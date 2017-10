Nintendo si riappropria del marchio. In arrivo un Game Boy Classic?

È senza fine l'"operazione nostalgia" che da qualche mese Nintendo sta portando avanti con grande successo.

Ha aperto la strada il Nintendo Classic Mini, seguito poi dallo Snes Classic Mini.

Molti si aspettavano che per il 2018 l'azienda giapponese avesse in serbo una versione mini del Nintendo 64, ma gli indizi vanno in un'altra direzione: a quanto pare, l'anno prossimo segnerà il ritorno del Game Boy.

Annunci ufficiali ancora non ce ne sono, ma è un dato di fatto che la scorsa settimana la casa madre in Giappone ha richiesto e ottenuto Game Boy come marchio registrato, una mossa che sembra preludere a un ritorno della venerabile console portatile.

È possibile che Nintendo si stia portando avanti e preparare il terreno a un lancio in grande stile verso la fine del prossimo anno o all'inizio del successivo: dopotutto, il 2019 segnerà il trentesimo anniversario dal lancio del primo Game Boy.