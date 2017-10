Il forno solare portatile che fa bollire l'acqua in 30 minuti

GoSun Go funziona anche quando fa freddo. Basta che ci sia il sole.

Nel 2013, GoSun presentò il proprio primo forno solare, GoSun Stove, in grado di arrivare a 300 gradi in 20 minuti.

Dopo quattro anni e diverse versioni, ora è la volta di lanciare un'edizione portatile ed economica: GoSun Go.

Oggetto di una campagna su KickStarter che ha già abbondantemente superato l'obiettivo, GoSun Go pesa 900 grammi ed è dotato di uno speciale sistema che gli consente di portare l'acqua a ebollizione in 30 minuti, il tutto naturalmente usando soltanto la luce del sole come fonte di energia.

GoSun Go può raggiungere una temperatura massima di 260 gradi Celsius ed è adatto a cuocere cibi come pollo, pesce e verdura, oppure far bollire 400 ml di acqua in mezz'ora.

Inoltre, secondo quanto dichiarato dagli inventori, affinché il forno solare funzioni non è necessario che la temperatura ambientale sia elevata: esso funziona anche quando fa freddo, a patto che sia disponibile una fonte di luce solare.

Dato che il successo della campagna su KickStarter (dove un GoSun Go costa 99 dollari) non è più in questione, ora non resta che aspettare la consegna dei primi esemplari, fissata per il mese di aprile del 2018.

Qui sotto, il video di presentazione e alcune immagini.



