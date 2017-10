Fall Creators Update di Windows 10, tutte le novità

Vi spieghiamo come scaricare senza aspettare l'ultimo aggiornamento.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-10-2017] Commenti (3)

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Gli utenti di Windows 10 avranno iniziato ad accorgersene, o lo faranno a breve: dal 17 ottobre Microsoft ha iniziato la distribuzione del Fall Creators Update.

Come già accaduto per il Creators Update, sebbene l'aggiornamento sia già disponibile i vari Pc con Windows 10 sparsi per il mondo non segnaleranno la possiblità di effettuare l'update tutti insieme: il rilascio sarà invece graduale e avrà luogo nei prossimi mesi.

Considerati i problemi che, pur sporadici, il Creators Update a suo tempo ha causato nei primi tempi, l'idea di aspettare per verificare che non vi siano gravi conseguenze impreviste è senz'altro sensata.

Chi volesse invece a tutti i costi ottenere subito l'aggiornamento può utilizzare lo stesso sistema usato sei mesi addietro: scaricare l'Assistente aggiornamento di Windows 10 e seguire le istruzioni a schermo.

Le novità del Fall Creators Update non sono proprio eclatanti, ma ciò è voluto: con Windows 10 Microsoft intende rilasciare piccoli miglioramenti successivi al sistema, rendendone permanente l'evoluzione.

Sondaggio Quale tra questi due candidati assumeresti? Il primo ha più esperienza e competenze specifiche. Il secondo è particolarmente brillante e ha un grande potenziale.

Mostra i risultati (417 voti)

Leggi i commenti (2)

La caratteristica più evidente agli occhi degli utenti è probabilmente l'introduzione del Fluent Design System: si tatta di una riprogettazione completa dell'interfaccia che nei mesi a venire coinvolgerà tutti i prodotti made in Redmond.

Il debutto del Fluent Design è comunque graduale. L'aggiornamento autunnale di Windows 10 introduce alcuni effetti di trasparenza e sfocatura che per certi versi ricordano, ammodernandolo, l'aspetto di Windows Vista e Windows 7 e si aggiungono ai nuovi effetti di evidenziazione (battezzati Reveal) applicati ai menu.

Altre novità significative riguardano i piccoli miglioramenti apportati al menu Start, che ora si può ridimensionare in diagonale, e al Centro Notifiche, che ora raggruppa per app le notifiche stesse.

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

Mixed Reality e nuovi Preferiti per Edge