Ubuntu 17.10 abbandona i 32 bit, ma Gnome ritorna

Ubuntu 17.10 Artful Aardvark è disponibile: Canonical ha rilasciato le immagini Iso dell'ultima versione di una delle più note distribuzioni Linux, anche se al momento in cui scriviamo l'annuncio ufficiale non è ancora apparso sul sito.

Ubuntu 17.10 ha fatto parlare di sé sin da quando le sue caratteristiche sono state svelate, poiché è la versione che segna l'abbandono di Unity quale ambiente desktop, e lo sostituisce con Gnome.

Non solo: a partire da questo rilascio, l'edizione desktop è disponibile soltanto in versione a 64 bit, poiché Canonical ha deciso di non creare le immagini Iso a 32 bit dato che le piattaforme i386 non sono più quelle maggiormente diffuse.

Un'ulteriore novità, meno visibile dal punto di vista degli utenti comuni, i quali non dovrebbero sostanzialmente nemmeno accorgersene, è l'adozione di Wayland in luogo di X11 come server grafico.

Ubuntu 17.10 non è una versione LTS (Long Term Support): pertanto godrà di 9 mesi di supporto.

L'ultima LTS è Ubuntu 16.04.2 Xenial Xerus, che come tutte le LTS riceve supporto per cinque anni; la prossima sarà Ubuntu 18.04, il cui nome in codice non è stato ancora annunciato.