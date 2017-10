MacOS X High Sierra, cambio utente troppo lento?

Riparate i permessi.

Da quando ho aggiornato il mio laptop Apple a macOS High Sierra, passare da un utente a un altro è diventato un processo lentissimo (ho due account utente sul laptop, uno per il lavoro generale e un altro che uso solo per fare presentazioni e conferenze, come ho raccontato qui).

Ho chiesto ieri sera su Twitter se altri avevano lo stesso problema, e in men che non si dica è arrivata la soluzione, grazie a @marcoluciano81: riparare i permessi.

Un rimedio classico, solo che in High Sierra la riparazione dei permessi non è più nel solito posto, ossia in Disk Utility/First Aid: bisogna aprire una finestra di terminale e digitare esattamente questo incantesimo.

diskutil resetUserPermissions / `id -u`

Compare un'animazione fatta con i caratteri che pare presa di peso dagli anni Ottanta e poi la riparazione finisce. La questione è spiegata in questa pagina di supporto Apple.

Ta-da! Ora la commutazione da un utente all'altro è rapidissima come lo era prima. Condivido qui queste brevi istruzioni, nel caso servano a qualcun altro. Grazie, siete sempre una risorsa preziosa.