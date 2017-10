Amazon Key dà al corriere le chiavi di casa

Per consegnare anche quando non ci siamo.

Gli acquisti online hanno tutta una serie di vantaggi, a partire dalla comodità (un negozio web è sempre aperto) e dall'economicità (a volte i prezzi sono inferiori rispetto a quelli praticati nei negozi fisici).

Resta il problema della consegna: non tanto per via delle spese, quanto per il fatto che è necessario farsi trovare a casa dal corriere, oppure fornire l'indirizzo di qualcuno che lo sia.

Nel tempo, i gestori dei vari servizi di vendita hanno ideato delle alternative che permettono agli utenti di avere maggiore libertà, come l'istituzione di specifici punti di ritiro.

Così, però, l'utente rinuncia alla comodità di avere l'oggetto acquistato consegnato direttamente a casa.

La soluzione di Amazon per salvare capra e cavoli si chiama Amazon Key: grazie a essa il corriere arriva fino a casa dell'acquirente, entra in casa, lascia il pacco e se ne va.

Com'è possibile, senza lasciare fisicamente a terzi le chiavi della porta d'ingresso?

Il segreto sta nell'uso di una webcam, chiamata Cloud Cam, di un'app e di una serratura elettronica o smart lock (alcuni modelli di Yale e Kwikset sono già compatibili).

Il corriere arriva a destinazione, effettua una scansione del codice a barre del pacco e con esso chiede ad Amazon l'autorizzazione a entrare nella casa.

Mentre la Cloud Cam inizia a registrare tutto quello che succede, l'app riceve da Amazon - che ha rilevato la correttezza della richiesta - il codice per sbloccare la serratura. Il corriere a questo punto può, con un semplice swipe, aprire la porta.

Quindi, sempre seguito dall'occhio vigile della telecamera, il corriere entra in casa, deposita il pacco ed esce. Un secondo swipe permette di chiudere nuovamente a chiave la serratura.

All'utente viene spedita la notifica dell'avvenuta consegna insieme al video registrato dalla Cloud Cam, cosicché possa verificare di persona.

Il pacchetto Amazon Key, che comprende sia l'hardware necessario sia l'installazione, è già disponibile in 37 città degli Usa e costa 249,99 dollari.

Gli utenti di Amazon Prime possono richiederlo, ma prima dovranno affrontare l'evidente domanda: vale la pena affidare la sicurezza della propria casa ad Amazon soltanto per avere una piccola comodità in più?