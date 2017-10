Microsoft uccide il Kinect

Sospesa la produzione. La sua tecnologia vive in Windows 10, in Cortana e nella realtà virtuale.

Quando il Kinect apparve sul mercato pareva che per i controller tradizionali fosse ormai arrivato il momento di sparire.

Già Nintendo li aveva messi in pericolo con la Wii, che introduceva nuove modalità di gioco basate sul movimento dell'utente trasmessi dalla console dispositivi appositi.

Microsoft pareva pronta a far fare a tutti il grande salto, eliminando anche la necessità di tenere in mano un qualunque tipo di controller.

Oggi, a sette anni di distanza, a morire è proprio il Kinect.

Microsoft ha annunciato di aver interrotto la produzione dei dispositivi, anche se il supporto a quelli già esistenti continuerà per il prevedibile futuro.

Si potrebbe parlare di una morte annunciata. Da tempo infatti il gigante di Redmond aveva smesso di enfatizzarne le potenzialità, tanto da non includerlo più nelle ultime versioni di Xbox One, in cui all'origine era integrato.

Il lavoro condotto su Kinect ha dato vita a diverse tecnologie oggi importanti - come Cortana, o il riconoscimento biometrico di Windows Hello - ma non sembra aver conquistato i giocatori come un tempo sembrava avrebbe fatto.

Una volta passato l'"effetto novità", sono emerse le difficoltà, a partire dai problemi che una periferica specifica come il Kinect ha posto ai giochi multipiattaforma.

Sviluppare un gioco esclusivamente per Kinect, sfruttandone tutte le potenzialità, voleva dire rinunciare alle piattaforme concorrenti (Sony innanzitutto).

Così ci sono stati diversi giochi "ibridi", utilizzabili anche con i normali controller, ma che hanno avuto l'effetto collaterale di far restare un po' nell'ombra il Kinect.

I giocatori, poi, pur avendolo amato, non sembrano esserne stati estremamente impressionati. Lo prova il fatto che la PlayStation 4 ha surclassato, in termini di vendite, la Xbox One, che doveva essere la macchina perfetta per il Kinect: in altre parole, il controllo con il movimento non è stato giudicato un fattore importante per determinare il successo della console.

Per Kinect, insomma, la corsa è finita. Per la sua tecnologia invece no, dato che essa continuerà a vivere in altre forme, a partire dalla realtà virtuale di Windows Holographic, l'ultimo Santo Graal dell'industria videoludica e non solo.