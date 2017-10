Windows 10, un quarto dei Pc ancora non ha nemmeno il Creators Update

Eppure sarebbe già il momento di installare il Fall Creators Update.

Sulla carta, la strategia di Microsoft è semplice ed efficace.

Windows 10 riceve due aggiornamenti l'anno, rilasciati a sei mesi di distanza l'uno dall'altro: in questo modo, al momento della pubblicazione del secondo tutti gli utenti avranno avuto il tempo di installare il primo.

Quando però si passa dalla teoria alla pratica, le cose vanno diversamente.

Gli ultimi dati pubblicati a AdDuplex, a una settimana dal rilascio del Fall Creators Update, sono tutto sommato consolanti per l'aggiornamento autunnale: in sette giorni ha già conquistato il 5,3% di tutti i Pc con Windows 10.

Allo stesso tempo però mostrano uno scenario contraddittorio: il restante 94,7% non è composto da Pc che montano tutti il Creators Update, rilasciato in primavera, e che attendono soltanto il momento buono per fare l'ultimo salto.

Invece, il Creators Update equipaggia soltanto il 74,6% di Pc. Il resto è diviso tra la versione originale di Windows 10 (0,7%), il November Update (1,9%), l'Anniversary Update (17,3%) e la Redstone 4 (0,3%), versione - quest'ultima - disponibile soltanto per gli iscritti al programma Windows Insider e che offre in anteprima le funzionalità del prossimo update primaverile.

Al di là dei numeri, ciò significa che un quarto di tutti i Pc con Windows 10 non ha ancora installato il Creators Update nel momento in cui dovrebbe prepararsi a installare il successore di questo: la strategia di Microsoft forse presenta qualche punto debole.

AdDuplex così commenta la situazione: «Un fatto interessante è che l'Anniversary Update è arrivato a oltre il 92% entro il rilascio del Creators Update. Il Creators Update invece è arrivato soltanto a quasi il 75%. Soltanto il tempo ci dirà se l'Anniversary Update vedrà calare la propria quota abbastanza in fretta da mantenere l'ecosistema di Windows nello stato di N + N-1 versioni, rispettando il progetto originario».

Restare aggiornati all'ultima versione di Windows 10, o quantomeno alla penultima, è importante non tanto perché in questo modo si hanno a disposizione tutte le novità più recenti, ma perché a mano a mano che il tempo passa le versioni più vecchie perdono il supporto e, di conseguenza, non ricevono più gli aggiornamenti di sicurezza.