Google ha consegnato degli smartphone senza sistema operativo

Alcuni utenti hanno ricevuto i loro Pixel 2 privi di Android. E quindi inutilizzabili.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-11-2017] Commenti

Sembrano essere proprio nati sotto una cattiva stella i Pixel 2 e i Pixel 2 XL di Google.

Dapprima ci sono stati i problemi di burn-in, che il gigante di Mountain View ha riconosciuto e che l'hanno spinto a estendere a due anni la garanzia, oltre a rilasciare una patch con una nuova gestione dei colori che dovrebbe prevenire il difetto.

Ora spunta una nuova magagna: stando a quanto riportano alcuni utenti di Reddit - sempre i primi a segnalare questo genere di cose - alcuni Pixel 2 sono consegnati completamente privi di Android.

All'accensione, soltanto un messaggio scarno ma chiarissimo accoglie gli utenti: «Impossibile trovare un sistema operativo valido. Il dispositivo non sarà avviato» («Can't find valid operating system. The device will not start»).

Gli utenti che hanno provato a contattare Google per risolvere la questione si sono sentiti rispondere che l'unica via è richiedere un altro smartphone.

Oltre alla seccatura per il tempo che va inevitabilmente perso, tutto ciò pone serie domande sull'efficienza del controllo qualità interno di Google, ma anche di LG e HTC, che producono i dispositivi.

Sondaggio Quale tra questi due candidati assumeresti? Il primo ha più esperienza e competenze specifiche. Il secondo è particolarmente brillante e ha un grande potenziale.

Mostra i risultati (446 voti)

Leggi i commenti (2)

Al di là della pubblicità negativa, negli Stati Uniti già si parla di dar vita a una class action contro Google.

E pensare che, alla presentazione, il Pixel 2 e il Pixel 2 XL avevano fatto una buona impressione.