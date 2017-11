Antibufala: Melania Trump ha usato una sosia!

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-11-2017] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Ha fatto il giro dei social network e dei media la diceria secondo la quale in una recente apparizione pubblica il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe stato accompagnato non dalla moglie, Melania, ma da una sua sosia, che però sarebbe stata smascherata perché non somiglia affatto alla vera First Lady.

Già bisognerebbe riflettere sulla profonda stupidità dell'idea di usare una sosia per nulla somigliante sperando di farla franca (come già accadde per le analoghe teorie sui sosia assurdamente cicciottelli dello smilzo Osama bin Laden, secondo la nota Sindrome del Cospiratore Pasticcione), ma dietro questa storia ci sono due dettagli interessanti perché sono ricorrenti nelle bufale di questo genere.

Il primo dettaglio è che le immagini della presunta sosia non sono somiglianti all'originale perché sono state distorte fortemente dal fatto che sono state riprese con un telefonino da un televisore, che oltretutto è stato inquadrato di sbieco, e poi pubblicate sui social, che introducono ulteriori distorsioni dovute alla compressione digitale delle immagini.

Il sito antibufala Snopes.com ha recuperato la registrazione originale della scena incriminata e ha preparato un confronto che rivela l'inganno prodotto dalla deformazione e dalla compressione, come si può vedere qui sotto: a sinistra c'è la versione ripresa con il telefonino e diventata virale, mentre a destra c'è la versione ottenuta direttamente dalle registrazioni originali.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Il secondo dettaglio è che l'utente che sembra aver dato il via a tutto il putiferio mediatico ha un nome, Buy Legal Meds punto com, che corrisponde a quello di un sito di vendita di (presunti) farmaci via Internet. La faccenda, insomma, puzza molto di trovata per farsi pubblicità.

Trucchetti come questi sono molto frequenti in Rete: basta agganciarsi a un argomento di cui tutti parlano, creare uno scandalo inesistente su quell'argomento, e lasciare che gli utenti abbocchino.