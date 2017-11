La correzione automatica di iOS 11.1 cambia ogni lettera i in A. Ecco come ovviare al problema.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-11-2017] Commenti (1)

Se di recente avete aggiornato il vostro iDevice (iPhone, iPad, iPod Touch) a iOS 11.1, ci sono buone probabilità che abbiate già incontrato il curioso bug che vi impedisce di digitare la lettera i minuscola.

Secondo quanto segnalano gli utenti che già vi sono incappati, quando si cerca di inserire una i il sistema propone, anziché la lettera corretta, una A maiuscola seguita da un simbolo.

Il problema è stato riscontrato in iMessage, in Instagram, in Twitter e in diverse altre app, ma non colpisce tutti gli utenti: le cause non sono chiare, e una patch non c'è.

Apple ha fatto sapere di essere al lavoro su una correzione, ma non è possibile sapere quanto tempo ci vorrà.

Nell'attesa, gli utenti possono tentare di aggirare il problema seguendo un suggerimento fornito da Apple stessa.

Sondaggio Quanto usi il tablet? Molto. Ce l'ho sempre con me. Almeno una volta al giorno. Non tutti i giorni. Raramente. Non lo uso quasi mai. Non ho un tablet.

Mostra i risultati (1542 voti)

Leggi i commenti

In pratica, si tratta di impostare una sostituzione automatica che, a ogni inserimento di una I maiuscola inserisca invece una i minuscola.

Per farlo, bisogna aprire il menu Impostazioni e seguire le voci Generale -> Tastiera -> Sostituzione testo.

Il passo successivo consiste nel toccare il simbolo a forma di croce per aggiungere una nuova combinazione.

Infine, bisogna indicare I (I maiuscola) alla voce Frase e i (i minuscola) alla voce Abbreviazione (in questo menu, a quanto pare, il tasto i funziona correttamente).