iPhone X, campione di fragilità

Aspettarsi che uno smartphone quasi interamente in vetro sia particolarmente resistente alle cadute è un po' irreale, ma è anche vero che quando si spendono oltre 1.300 euro per averlo ci si aspetta prestazioni eccezionali sotto ogni punto di vista.

Ora che la distribuzione degli iPhone X è iniziata, infatti, in molti hanno sottoposto l'ultima creatura di Apple a tutti i test standard cui vengono sottoposti i nuovi smartphone, tra i quali c'è anche quello che prevede di lasciarli cadere.

In particolare, nelle prove condotte da CNet l'iPhone X si è comportato molto bene nel cosiddetto scratch test. A molti capita di tenere telefonino e chiavi nella stessa tasca, e spesso ciò si traduce in graffi sullo schermo, o sul retro; l'iPhone X non è stato praticamente intaccato.

Un po' peggio è andata nello scratch test condotto non con delle chiavi, ma strofinando il dispositivo contro della carta vetrata e lungo una superficie ceramica: in entrambi i casi si sono prodotte abrasioni e incisioni.

Il test peggiore però è stato proprio il drop test, ossia quello della caduta.

Nella prima prova è stato lasciato cadere da un'altezza di 3 piedi (circa 90 cm, ritenuta la tipica altezza da cui può cadere un iPhone tenuto in tasca) su una superficie di cemento: subito sono apparse crepe e alcune piccole schegge sono saltate via.

Una seconda prova dalla stessa altezza, ma condotta con lo schermo rivolto verso il pavimento, ha prodotto ulteriori crepe e diverse incisioni.

In entrambi i casi l'iPhone X ha continuato a funzionare in maniera dignitosa, ma il corpo è stato compromesso per sempre.

I risultati sono insomma quelli che si si può aspettare dalla caduta di uno smartphone il cui corpo è in massima parte in vetro, realizzato - come spiega Apple stessa - per essere «robusto, ma non indistruttibile».

Chi dovesse lasciar cadere il proprio iPhone X sappia dunque che con buona probabilità dovrà cambiare lo schermo, e ciò è possibile solo a caro prezzo: la pagina ufficiale di Apple afferma che, per gli interventi non coperti dalla garanzia, si va dai 321,20 euro richiesti per la sostituzione del solo schermo ai 611,20 euro necessari per rimediare ad «altri danni».