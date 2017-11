Near Share, l'AirDrop di Apple in versione Microsoft

Windows 10 ora permette di condividere facilmente file e pagine web via Bluetooth.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-11-2017] Commenti (1)

Il mondo Apple ha AirDrop, una funzionalità che permette di trasferire i file tra diversi Mac e iDevice.

A partire dal prossimo aggiornamento primaverile, il mondo Microsoft avrà Near Share, già utilizzabile dagli iscritti a Windows Insider i quali hanno accesso l'ultima versione di sviluppo di Windows 10, ossia la Build 17035. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Di quale generazione fai parte? Generazione silenziosa: i nati tra gli anni '20 e gli anni '40 del XX secolo Baby boomers: i nati tra gli anni '40 e l'inizio degli anni '60 del XX secolo Generazione X: i nati tra gli anni '60 e l'inizio degli anni '80 del XX secolo Generazione Y (o Millennials): i nati tra gli anni '80 del XX secolo e il 2000 Generazione Z: i nati dal 2000 Generazione Alpha (o Screenagers): i nati dal 2010

Mostra i risultati (1117 voti)

Leggi i commenti (4)

Near Share ha una propria voce nell'Action Center di Windows 10 , dal quale la funzionalità può essere attivata e disattivata.

Se Near Share è attivo diventa possibile condividere file, collegamenti e pagine web con i dispositivi nelle vicinanze tramite un apposito pulsante Share (Condividi) che si presenta nelle varie applicazioni.

Per esempio, premendo Share in Edge appare una finestra che mostra i computer con i quali è possibile interagire e inviare loro il link a un sito.



Near Share in Windows Explorer (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

In Windows Explorer, invece, basta selezionare un file e cliccarvi sopra con il tasto destro del mouse: nel menu contestuale ci sarà la voce Share, che elencherà i dispositivi ai quali sarà possibile inviare detto file.

Prima che il trasferimento abbia inizio, nell'Action Center del computer ricevente appare una richiesta di autorizzazione (in maniera non dissimile a quanto succede quando si vogliono inviare dei file via Bluetooth da smartphone a smartphone), e durante l'operazione una notifica informa l'utente di quanto sta succedendo.

Rispetto a AirDrop, Near Share ha alcune limitazioni: funziona esclusivamente tramite la connessione Bluetooth (mentre la soluzione di Apple supporta anche il Wi-Fi), e inoltre non permette di effettuare la condivisione con i dispositivi mobili.

È tuttavia possibile che nei prossimi mesi queste limitazioni cambino o spariscano, e che il prodotto finito abbia qualche differenza con quanto visto in quest'anteprima.