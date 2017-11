In prova: Amazon Fire Tv Stick - Basic Edition

IL TEST DI ZEUS - Finalmente in Italia la chiavetta Hdmi che funge da media player e molto di più grazie alle oltre 4.000 app installabili.

Un po' in ritardo rispetto a Paesi come gli Usa (e fin qui è normale) e un po' menomato se confrontata con alcune versioni disponibili all'estero, è finalmente arrivato anche in Italia Amazon Fire TV Stick, la chiavetta che permette di accedere ai servizi televisivi di Amazon (tramite Prime Video) e molto altro ancora.

Il nome completo di questo dispositivo è Fire TV Stick Basic Edition: il Basic nel nome indica che non è presente il supporto all'assistente vocale Alexa (che, dopotutto, ancora non è supportata in Italia). Inoltre non sono supportati i contenuti in risoluzione 4K né quelli realizzati con la tecnica HDR.

Dopo aver puntualizzato ciò che manca, vediamo invece che cosa offra il Fire TV Stick.

All'interno della scatola troviamo il dispositivo vero e proprio (somiglia a una normale "chiavetta", ma ha un connettore Hdmi anziché Usb), il telecomando Fire TV, un alimentatore con connettore micro Usb per la ricarica dello Stick, due batterie AAA per il telecomando, un cavo di prolunga Hdmi e la Guida rapida (che si può anche scaricare in formato Pdf).

È importante ricordare che, per poter utilizzare lo Stick, è imprescindibile possedere un televisore con almeno un ingresso Hdmi e una connessione Wi-Fi a Internet.

Soddisfatti questi requisiti, l'installazione è rapida e semplice, e somiglia a quella del Chromecast di Google.

È sufficiente infatti inserire il Fire TV Stick in una delle porte Hdmi del televisore e collegarlo alla presa elettrica con l'alimentatore in dotazione, oppure eventualmente a una delle prese Usb del Tv. Se necessario, è possibile usare la prolunga HDMI in dotazione per il collegamento con il televisore.

Una volta acceso il televisore e selezionato l'ingresso corrispondente a quello in cui è stato inserita la chiavetta di Amazon si verrà accolti dalla schermata di configurazione iniziale, tramite la quale è possibile impostare la connessione alla propria rete Wi-Fi.

Completata la connessione a Internet, l'apparecchio andrà in cerca di eventuali aggiornamenti del firmware e delle app preinstallate, quindi l'installazione proseguirà fino ad arrivare alla schermata di inserimento dei dati del proprio account Amazon, indispensabile per poter usufruire dei servizi.

L'account usato per l'acquisto sarà già selezionato (e quindi sarà possibile semplicemente dare il proprio assenso a quanto proposto); sarà tuttavia anche possibile indicare un account alternativo.

Al primo avvio, il Fire TV Stick offrirà una rapida dimostrazione di tutte le proprie possibilità, la prima delle quali è ovviamente l'accesso ai contenuti del servizio Prime Video.

