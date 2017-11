iPhone X paralizzato dal freddo: lo schermo smette di funzionare

Quando la temperatura scende all'improvviso.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-11-2017] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

L'iPhone X, modelli di punta della gamma di Apple e progettato per introdurre finalmente qualcosa di davvero innovativo, si sta rivelando un prodotto sempre più ambivalente.

Da un lato ha ricevuto apprezzamenti unanimi per i suoi componenti, tra cui spicca lo schermo Oled che è stato riconosciuto da DisplayMate come il miglior display per smartphone mai prodotto, ottimo sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello della resa visiva.

Tuttavia, sin dal debutto l'iPhone X è stato flagellato dall'apparire di alcuni difetti che, su un telefono di questa fascia, sono imbarazzanti.

Si parte dai possibili problemi di burn-in, da cui Apple stessa ha messo in guardia gli utenti, si passa per la prevedibile fragilità del corpo in vetro e si arriva al bug in iOS che impediva di scrivere la lettera i (risolto con l'ultimo aggiornamento).

La lista dei problemi e dei difetti, purtroppo, non fa che allungarsi.

Sondaggio Qual Ŕ l'espressione pi¨ ricorrente nella tua azienda, tra queste? Ampia gamma CapacitÓ comunicative Creativo Dinamico Efficace Esperienza collaudata Innovativo Manageriale Motivato Multinazionale Problem solving Specializzato Vasta esperienza

Mostra i risultati (1449 voti)

Leggi i commenti (15)

Di recente, diversi utenti hanno iniziato a segnalare l'apparire di una linea verde verticale sullo schermo, che a quanto si racconta non si manifesta immediatamente alla prima accensione, ma soltanto dopo un certo periodo di tempo e anche durante un uso assolutamente normale.

La causa ancora non è chiara, ma si pensa che si tratti di un problema elettrico che colpisce i pixel verdi di una determinata colonna (nello schermo dell'iPhone X, i sub-pixel hanno forma di rombo e quelli verdi sono allineati in linee verticali).

Apple ha fatto sapere che sta investigando sul problema, e nel frattempo sostituisce gratuitamente tutti gli esemplari che lo presentano.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Pare inoltre che, se la temperatura ambientale sia troppo bassa, lo schermo inizi a malfunzionare o smetta del tutto di rispondere.

Anche in questo caso Apple è al corrente del difetto, che - afferma - sarà corretto in uno dei prossimi aggiornamenti di iOS.

In generale, l'iPhone X dovrebbe funzionare sempre correttamente tra i 32 e i 95 gradi Fahrenheit (ossia tra 0 e 35 gradi Celsius), ma alcuni utenti hanno segnalato malfunzionamenti anche in questo intervallo di temperature.

La spiegazione ufficiale è che un abbassamento repentino di temperatura abbia un influenza negativa sul funzionamento del display, rendendolo temporaneamente non funzionante ma comunque in grado di tornare alla piena funzionalità «dopo alcuni secondi».

Si tratta di un'eventualità che, con l'approssimarsi dell'inverno e l'attuale calo delle temperature, rischia di verificarsi facilmente nei prossimi giorni: quando escono di casa, gli utenti di iPhone X potrebbero non poter usare il proprio smartphone per un certo tempo, almeno fino a che Apple non ci metterà una pezza.