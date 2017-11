Germania: ''Distruggete gli smartwatch dei bambini''

Violano la legge perché consentono ai genitori di spiare le conversazioni a distanza.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-11-2017] Commenti

Lo scorso ottobre l'Organizzazione dei Consumatori Europei (Beuc) invitava i genitori a non acquistare smartwatch per i loro figli: essi - sosteneva la Beuc - contengono delle falle che li trasformano in perfetti strumenti per spiare chi li indossa.

Ora la tedesca Bundesnetzagentur (l'Agenzia federale che si occupa anche delle telecomunicazione) si è posta sulla stessa linea della Beuc ed è andata anche oltre, non solo bandendo gli smartwatch per bambini dalla Germania ma anche invitando i genitori a distruggerli.

La Bundesnetzagentur ha infatti definito gli smartwatch per bambini «dispositivi di ascolti vietati», in quanto possono essere utilizzati per ascoltare le conversazioni che si svolgono in loro prossimità.

«Usando un'app» - spiega l'Agenzia - «i genitori possono usare tali orologi per ascoltare, senza farsi notare, i suoni dell'ambiente in cui si trovano i bambini e pertanto quei dispositivi devono essere considerati come apparecchi trasmittenti non autorizzati».

A quanto pare ci sono già stati casi in cui gli smartwatch indossati da alcuni bambini durante le ore di scuola sono stati adoperati per ascoltare gli insegnanti durante la lezione, ma ciò configura un ascolto illecito di conversazioni private senza l'autorizzazione degli interlocutori, pratica che è contraria alla legge.

Sondaggio Quale di questi consigli daresti per primo a tuo figlio? Comunica solo con persone che conosci. Non condividere messaggi o immagini offensive. Scegli un nome utente appropriato. Non condividere informazioni personali. Seleziona le foto con attenzione. Ricorda che tutto ciò che condividi è permanente. Segnala tutto ciò che ti mette a disagio. Il mio consiglio è un altro: lo esprimo utilizzando i commenti nel forum qui sotto.

Mostra i risultati (1279 voti)

Leggi i commenti (31)

L'Agenzia ha quindi deciso di ordinare la messa alla bando degli smartwatch per ragazzi e si è spinta addirittura a chiedere ai genitori di «distruggerli» (poiché violano la legge). Ha chiesto inoltre alle scuole di vigilare sulla presenza di siffatti dispositivi tra gli studenti.