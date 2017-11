Antibufala: Facebook elimina la possibilità di cancellare i post

Numerosi utenti hanno segnalato la scomparsa dell'opzione. Ma per il social network è solo colpa di un bug.

In questi giorni diversi utenti, in particolar modo su Twitter e su Reddit, stanno segnalando quella che pare essere una sconcertante mossa di Facebook.

Il social network avrebbe infatti eliminato la possibilità di cancellare i propri post, rendendo così davvero reale il detto secondo cui «quando qualcosa finisce in Internet, ci resta per sempre».

In effetti, a una prima occhiata pare proprio che le cose stiano così: un certo numero di utenti di Facebook ha visto sparire l'opzione dal menu a tendina cui si accende dall'angolo superiore destro di ogni post, anche se soltanto nella versione desktop del sito. La funzione Elimina è sempre al suo posto nell'app e nella versione mobile.

Immediatamente è nata una vibrante, seppur limitata, protesta, tutta centrata sull'accusa al social network di voler tenere online per sempre ogni post per i propri loschi fini.

L'ipotesi non sarebbe in sé nemmeno troppo peregrina: i vecchi contenuti sono certamente usati dagli algoritmi che stabiliscono quali spot pubblicitari mostrare, e vengono adoperati per generare i post automatici con i quali far fare agli utenti un tuffo nel passato.

Alcuni si sono addirittura spinti a dire che tutto ciò sarebbe frutto di un «piano cinico per per convincere gli utenti a usare maggiormente l'app».

In realtà, lunedì un portavoce di Facebook ha fatto sapere che si è trattato soltanto di un bug, e che ormai è stato risolto. La funzione Elimina dovrebbe dunque essere tornata per tutti.

La vicenda è in ogni caso utile per almeno due aspetti: da un lato, dovrebbe invitare gli utenti a non gridare immediatamente allo scandalo non appena qualcosa di strano si palesa all'orizzonte.

Se è vero che la cura per gli utenti di cui Facebook si vanta è la stessa che ha il macellaio per le sue bestie, è anche vero che una mossa potenzialmente così discutibile come l'eliminazione della possibilità di cancellare i post viene generalmente anticipata da una campagna in cui viene fatta passare per un grande passo in avanti, e non introdotta di soppiatto.

In secondo luogo, essa ha permesso almeno a quegli utenti vittime del bug di scoprire che tramite la funzione Activity Log (Registro Attività in italiano) è possibile compiere diverse operazioni sui contenuti pubblicati sul social network sin dall'iscrizione: per esempio, quando il pulsante Elimina era scomparso, da qui si potevano ancora cancellare i post.

Ci sarebbe poi un terzo e ultimo aspetto da tenere a mente: anche quando si cancella un post, Facebook mantiene per un certo periodo un backup dei dati. Gli utenti, in fondo, hanno solo l'illusione del controllo totale.