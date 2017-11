Google pedina gli utenti di Android da mesi

Anche se i servizi di localizzazione sono disattivati.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-11-2017] Commenti (1)

Se avete uno smartphone Android, sappiate che per lo meno dall'inizio dell'anno Google ha seguito ogni vostro spostamento, anche se avete disattivato i servizi di localizzazione.

La scoperta si deve a un'indagine condotta da Quartz, in base alla quale perché la localizzazione sia attiva è sufficiente che lo smartphone sia connesso a Internet. Non serve nemmeno che sia inserita una Sim.

I telefoni con Android - spiega Quartz - raccolgono gli indirizzi dei ripetitori cellulari nelle vicinanze e ne inviano i dati a Google (tramite Wi-Fi o rete cellulare): in questo modo, tramite triangolazione Google può conoscere in ogni momento gli spostamenti del dispositivo, e di conseguenza del proprietario.

La funzione è stata identificata all'interno del servizio Firebase Cloud Messaging e non può essere disabilitata dall'utente.

A quanto pare questa pratica va avanti dall'inizio dell'anno ma, secondo un portavoce di Google, l'azienda non ha mai usato né conservato le informazioni così raccolte.

Sondaggio Cosa pensi dei siti che conoscono la tua ubicazione e che ti mostrano annunci pubblicitari in base ai siti Internet che visiti o alla cronologia delle tue ricerche? Mi piace! È molto comodo Non mi piace molto questo meccanismo ma Internet funziona così Utilizzo opzioni specifiche del browser per salvaguardare la mia privacy e per evitare che i miei movimenti vengano controllati Ho installato una speciale applicazione o un plug-in per evitare che i siti Internet ottengano la mia cronologia di navigazione e le mie ricerche È una questione che non mi ha mai interessato

Mostra i risultati (1299 voti)

Leggi i commenti (6)

Il tutto sarebbe frutto di un esperimento condotto da Google in questi mesi, allo scopo di verificare se fosse possibile usare i codici Cell ID di ogni ripetitore come «segnali addizionali per migliorare ulteriormente la velocità e le prestazioni della consegna dei messaggi».

Google assicura inoltre che entro la fine di novembre Android smetterà di inviare le informazioni sui ripetitori a Google.

Dal punto di vista della privacy, la questione non è del tutto secondaria. Innanzitutto, Google ha iniziato i propri test senza avvisarne chiaramente gli utenti, sebbene l'azienda possa sostenere che chi usa Android sottoscrive la policy sulla riservatezza, all'interno della quale si legge che Google «può raccogliere ed elaborare informazioni sulla posizione».

In secondo luogo, sebbene il gigante di Mountain View neghi di aver mai fatto uso dei dati raccolti, è evidente come tali informazioni siano preziose per chi punta a inviare messaggi pubblicitari personalizzati, anche in base al luogo in cui ci si trova.