La console portatile completamente open source

Sembra un GameBoy, ma permette di usare tutti i giochi delle console rétro, dal Nes all'Atari.

26-11-2017

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

I videogiochi rétro sono la moda del momento, come testimoniano il successo di prodotti quali il Nes Classic Mini e lo Snes Classic Mini di Nintendo.

GameShell rientra in questa "operazione nostalgia", ma secondo un approccio completamente open source.

Nasce grazie a una campagna di successo su Kickstarter, che al momento in cui scriviamo ha già superato di molto l'obiettivo, e si presenta come «la prima console portatile modulare al mondo, dotata di un sistema operativo GNU/Linux integrato».

Al cuore della console, il cui aspetto ricorda quello del Nintendo GameBoy, c'è una scheda chiamata Clockwork Pi.

Il suo hardware comprende un processore quad-core Cortex A7, 512 Mbyte di RAM, una Gpu Mali, moduli Wi-Fi e Bluetooth 4.0 non ché uno slot per microSD e una porta micro USB.

La dotazione comprende poi naturalmente anche uno schermo, un keypad, batteria e altoparlante stereo.

Il sistema operativo, come già dicevamo, è basato su Linux ma l'hardware supporta anche varie distribuzioni come Raspbian, Debian e Ubuntu.

I potenziali utenti di GameShell saranno però intessati soprattutto ai giochi. La console contiene già due videogame - Cave Story e Doom - ma contiene anche diversi emulatori per le console più note del passato, come Nes, Snes, Atari, GameBoy e via di seguito.

Ciò significa che, entrando in possesso delle Rom necessarie (e facendo attenzione a rispettare la legge) è possibile avere accesso a un parco-giochi sterminato.

La natura open source della console - sia per quanto riguarda il software che per quanto riguarda l'hardware - consente inoltre di ampliarne praticamente senza fine le possibilità di utilizzo.

Per esempio, è possibile usarla anche come strumento per imparare a programmare, dato che da subito sono supportati linguaggi quali C, Lua, Python e Lisp.