Come fanno i ladri a rubare le auto ''intelligenti'' e come batterli

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-11-2017] Commenti

Questo video mostra come i ladri d'auto possono rubare un veicolo senza averne le chiavi, se si tratta di una cosiddetta auto "smart" che ha una funzione keyless, ossia un telecomando (o una tessera) che fa da chiave, apre le portiere e avvia il motore per semplice prossimità.

I ladri usano un ripetitore di segnale: lo piazzano all'esterno della casa della vittima, in prossimità della chiave elettronica, che sta in casa ma si trova tipicamente vicino alla porta d'ingresso, e lo usano in modo che prenda il segnale codificato della chiave e lo ritrasmetta all'auto, che così si apre e si avvia.

I sistemi keyless sono solitamente progettati in modo da non spegnere il motore se l'auto perde il collegamento con la chiave, per cui i ladri possono portare via l'auto guidandola, a patto di non spegnere intenzionalmente il motore.

Sondaggio Di quale generazione fai parte? Generazione silenziosa: i nati tra gli anni '20 e gli anni '40 del XX secolo Baby boomers: i nati tra gli anni '40 e l'inizio degli anni '60 del XX secolo Generazione X: i nati tra gli anni '60 e l'inizio degli anni '80 del XX secolo Generazione Y (o Millennials): i nati tra gli anni '80 del XX secolo e il 2000 Generazione Z: i nati dal 2000 Generazione Alpha (o Screenagers): i nati dal 2010

Mostra i risultati (1146 voti)

Leggi i commenti (4)

In realtà non è la prima volta che questa tecnica di furto viene registrata da una telecamera di sorveglianza: casi analoghi erano stati già documentati in Olanda nel 2016 ai danni di modelli Tesla. Il rimedio, per fortuna, è relativamente semplice: custodire le chiavi elettroniche in un contenitore metallico, che impedisce al ripetitore di captarne il segnale.

Del problema si è occupata venerdì scorso la trasmissione Patti Chiari della Radiotelevisione Svizzera in questo servizio.