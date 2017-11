Chromebook, finalmente arriva anche Microsoft Office

Word, Excel, Outlook e PowerPoint si installano direttamente dal Play Store.

Sette dollari al mese: tanto chiede Microsoft per la possibilità di usare Office sui Chromebook (che finora non erano supportati) o, per la precisione, per usare le versioni per tablet di Word, Excel, Outlook e PowerPoint. L'articolo continua qui sotto.

Sebbene l'installazione delle app, che si scaricano direttamente dal Play Store, non richieda alcun pagamento, la quota mensile è dovuta al fatto che per poter salvare e modificare un documento è necessario essere titolari di un abbonamento a Office 365