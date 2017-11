Il sito che vi ruba risorse per i Bitcoin, anche a browser chiuso

Si nasconde dietro all'orologio e continua a fare mining di criptovalute.

Sfruttare le risorse dei Pc di quanti visitano un sito web per effettuare il mining di criptovalute (Monero, per lo più) è una pratica che, negli ultimi tempi, va diffondendosi parecchio.

In sé non è illegale, né pericolosa: tuttavia, dato che lo script deputato al mining viene generalmente eseguito senza informare i succitati visitatori, è quantomeno immorale.

L'indizio che si è incappati in un sito che ospita un miner nascosto sta nell'improvviso aumento del lavoro svolto dalla Cpu: il processore viene impegnato nella generazione di criptovaluta e non è quindi disponibile per i normali processi del sistema, che risulta di conseguenza rallentato.

Di solito la soluzione è semplice: basta chiudere il sito che s'è comportato in maniera tanto scorretta e non visitarlo mai più.

I ricercatori di Malwarebytes hanno però scoperto che chiudere la pagina del sito colpevole ora non è più sufficiente: i gestori dei siti che sfruttano questa tecnica si sono fatti furbi, e hanno implementato un sistema che permette loro di continuare il mining anche se il browser viene chiuso dall'utente.

Il segreto sta nell'uso dei cosiddetti pop-under: a differenza di un pop-up, che si apre sopra a tutte le altre finestre per catturare l'attenzione dell'utente, un pop-under si apre al di sotto, e non si fa notare.

I pop-under che contengono gli script per il mining vengono aperti in una finestra separata del browser, in un punto preciso dello schermo, così da risultare praticamente invisibili: dietro la barra delle applicazioni di Windows, sotto l'orologio.

Da lì, senza farsi vedere, lo script continua il proprio lavoro, anche se la finestra principale del browser viene chiusa dall'utente.

Inoltre, per aumentare le possibilità di non essere individuati, gli script ora sono impostati per non consumare interamente le risorse della Cpu, minimizzando l'impatto sulla reattività del sistema.

Fortunatamente, anche questa tecnica ha un punto debole evidente: la barra dei programmi.

Un utente che chiuda completamente il browser generalmente si aspetta di vedere scomparire l'icona del programma stesso dalla barra: la presenza del pop-under dietro all'orologio, invece, fa sì che l'icona resti visibile, e ciò dovrebbe insospettire qualsiasi utente accorto.

La mimetizzazione funziona invece meglio se l'utente non esce completamente dal browser ma si limita a chiudere soltanto la scheda del sito colpevole di effettuare il mining, conitnuando a navigare nel web: in questo caso, il pop-under può passare inosservato per un certo tempo.

La tecnica funziona sicuramente con l'ultima versione di Chrome in ambiente Windows 7 o Windows 10, e secondo i ricercatori di Malwarebytes al momento non ci sono prove che venga utilizzata anche con utenti di altre combinazioni browser/sistema operativo, anche se naturalmente non è detto che la situazione non cambi nel prossimo futuro.

Qui sotto, la Gif animata realizzata da Malwarebytes per illustrare il funzionamento del pop-under.