Come rubare un'auto senza usare la chiave

Non servono piedi di porco né ''spadini'': rubare un veicolo keyless non costa nessuna fatica.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-12-2017] Commenti

A dar retta a quanto si dice, il futuro è tutto fondato sull'abolizione: l'abolizione del contante, per esempio, ma anche quella delle chiavi.

Già oggi esistono diversi modelli di auto che non utilizzano più le vecchie chiavi da usare per aprire le portiere, quindi inserire nel cruscotto e ruotare per avviare il motore.

Invece, i veicoli keyless hanno una chiave elettronica che emette un segnale captato dal ricevitore nell'auto: quando la chiave è entro il raggio d'azione del ricevitore, le portiere si sbloccano e l'auto può essere avviata premendo un pulsante.

Questo sistema pare molto futuristico ma ha una debolezza importante, come un video di sorveglianza (che riportiamo in fondo all'articolo) reso pubblico dalla polizia di West Midlands, nel Regno Unito, dimostra ampiamente.

Il video, registrato dalla videocamera di sorveglianza domestica del proprietario di una Mercedes, mostra due sconosciuti avvicinarsi all'auto, parcheggiata davanti alla casa.

I due sono attrezzati con un paio di ripetitori. Un ladro usa uno dei ripetitori nelle vicinanze delle casa, nella speranza di intercettare il segnale della chiave elettronica.

Sondaggio Quali di questi dati ti spiacerebbe perdere di pi? Dati finanziari e di pagamento Documenti relativi al lavoro Email personali Email di lavoro Messaggi personali (SMS, Whatsapp ecc.) Foto dei miei bambini Foto dei viaggi Foto private o particolari o sensibili di me stesso Foto private o particolari o sensibili del mio partner Altre foto (non sensibili) Note e documenti personali Password Rubrica degli indirizzi o dei contatti telefonici Scansioni di passaporti, patenti, assicurazioni e altri documenti personali

Mostra i risultati (782 voti)

Leggi i commenti (30)

L'altro resta vicino all'auto: quando capta il segnale, il primo ripetitore lo invia al secondo, il quale a sua volta lo trasmette all'auto. Questa crede che la chiave sia lì vicino, si sblocca e si lascia mettere in moto.

Il furto è avvenuto lo scorso 24 settembre, e al momento in cui scriviamo la Mercedes ancora non è stata ritrovata.

Per evitare di fare la fine del proprietario della Mercedes, gli esperti di sicurezza consigliano di riporre le chiavi in un contenitore di metallo o in frigorifero, così che il segnale sia costantemente schermato.

Qui sotto, il video.