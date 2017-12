Android Go sbarca sugli smartphone a basso costo

Il fratello minore di Android 8.1 Oreo è dedicato ai dispositivi con poca Ram e spazio limitato.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-12-2017] Commenti

Ne avevamo parlato l'ultima volta alla fine di maggio, in occasione della Google I/O Conference: allora si scoprì che a Mountain View (la sede generale di Google) avevano in mente di lanciare una versione più snella di Android, battezzata Android Go.

Ora quell'idea è diventata realtà. Google ha reso disponibile ufficialmente per sviluppatori e produttori Android Go (Oreo Edition), contestualmente al rilascio del fratello maggiore Android Oreo 8.1.

Android Go è progettato per funzionare al meglio su smartphone con 512 o 1 Gbyte di Ram, una quantità che oggigiorno è facile trovare sui dispositivi economici mentre i top di gamma (venduti a prezzi certamente non adatti a tutti) vanno sui 3 o 4 Gbyte.

Android Go non è una versione differente di Android Oreo: Google precisa che si tratta invece di una variante del normale sistema, attivabile dai produttori attivando uno specifico parametro di configurazione.

Uno smartphone dotato di Android Go usa anche le versioni Go di certe app, come Google Assistant, Maps, Gmail, YouTube e via di seguito, generalmente molto più piccole delle controparti "normali" e dotate di opzioni particolari.

Sondaggio Il numero di multe per l'utilizzo di smartphone alla guida è aumentato del 18% nel primo semestre 2017. Il direttore del servizio di Polizia Stradale propone il ritiro della patente fin dalla prima infrazione, con una sospensione di un minimo di 15 giorni. Sei d'accordo? Sì No

Mostra i risultati (986 voti)

Leggi i commenti (15)

Il risultato è che le app e il sistema, dopo questa cura dimagrante, possono arrivare a occupare soltanto la metà dello spazio necessario ad Android "grasso".

Il rovescio della medaglia è che vantaggi di questo tipo hanno un prezzo: per esempio, Google è esplicita nel dire che le app in versione Go occupano meno spazio a scapito della velocità di avvio, che risulta un po' ridotta.

Android Go è impostato anche per ottimizzare il risparmio dei dati, per esempio rimandando il download di certi contenuti al momento in cui è attiva una connessione Wi-Fi o facendo passare tutti i contenuti mostrati da Chrome attraverso i server di Google, che provvedono a comprimerli prima di inviarli allo smartphone (un po' come fa la Modalità Turbo di Opera).