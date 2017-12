Tesla, avvistata una Model 3 in Germania

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-12-2017] Commenti

Tesla Model 3, è online copia ''trafugata'' del manuale utente

Manca circa un anno alla commercializzazione in Europa della Model 3, ma due esemplari sono stati avvistati in Olanda e Germania. L'esemplare olandese è stato fotografato a settembre scorso, ma due giorni fa è stata pubblicata una foto di una Model 3 bianca con targa tedesca (Monaco) rossa (che mi dicono sia una targa provvisoria per concessionari, prove o auto d'epoca).

Un altro avvistamento è avvenuto presso il Supercharger di Braak, vicino ad Amburgo:



Se ho tradotto bene (il mio tedesco zoppica), la segnalazione dice che l'auto aveva targhe rosse, era guidata da americani dipendenti di Tesla che stavano viaggiando in tutta Europa, forse per fare marketing virale; dice inoltre che il conducente ha chiesto di non fare fotografie ma ha scattato questa foto dell'utente segnalatore accanto all'auto, che aveva nel bagagliaio un grosso dispositivo usato per collegarsi al Supercharger, dato che il connettore americano è differente da quello europeo. Secondo Electrek, il dispositivo sarebbe un adattatore Mennekes Type 2/Tesla. L'articolo continua qui sotto.

Per evitare falsi avvistamenti, ricordo che la Model 3 si distingue dalle sorelle più grandi X ed S principalmente per le maniglie delle portiere, che nella Model 3 sono a L (come nella foto qui sopra), mentre nelle altre sono rettilinee.