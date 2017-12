Google Maps ti ricorda quando scendere dal treno

Una nuova funzione dedicata agli affezionati del pisolino sui mezzi.

I pendolari che si muovono in treno, dopo i primi tempi, sviluppano tutti una specie di sesto senso: anche se si addormentano, riescono quasi sempre a svegliarsi poco prima di arrivare a destinazione.

Chi però proprio non riuscisse ad acquisire questa capacità vagamente soprannaturale, oppure si trovasse a fare un lungo viaggio su mezzi pubblici in località nuove, presto avrà un nuovo alleato in Google Maps.

La versione beta di Maps per smartphone contiene infatti una comoda funzione che permette di seguire passo per passo uno spostamento e di venire avvisati da una notifica quando si raggiunge un determinato punto o è arrivata l'ora di scendere dal mezzo.

Per sfruttare questo sistema si inizia come al solito, facendosi dare le indicazioni di viaggio da Google Maps e indicando il mezzo di trasporto prescelto.

In più, però, adesso c'è un pulsante Start, posto in fondo allo schermo: premendolo, si ottengono tutti i dettagli relativi al viaggio e si attivano le notifiche in tempo reale, sia che si cammini sia che ci si muova in pullman o col treno.

Avvicinandosi alla destinazione finale, apparirà sullo schermo una notifica (anche nella schermata di blocco di Android) accompagnata da un segnale sonoro, informando così l'utente del fatto che è quasi arrivato.

Questa nuova funzione di Google Maps dovrebbe venire integrata presto nella versione stabile.