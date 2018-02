Sorveglianza approfondita e non consensuale

Strumenti digitali per sorvegliare i figli.

Strumenti digitali per sorvegliare i figli: attenzione a leggi e limiti

Ci sono, purtroppo, casi in cui il consenso non c'è o non basta: un figlio ribelle, che ha cattive compagnie, che ha sviluppato una dipendenza da videogiochi o da social network, che è preso di mira da un bullo a scuola o da un molestatore che gli spegne lo smartphone, che ha problemi di attenzione, memoria o orientamento, o più semplicemente un figlio molto piccolo che non sa come usare uno smartphone o uno più grande che si sta divertendo troppo e si dimentica che doveva attivare la localizzazione per non impensierire i genitori. L'articolo continua qui sotto.

In casi come questi ci sono dispositivi di localizzazione automatici e autonomi da integrare negli indumenti (per esempio nelle scarpe ) o cucire dentro una cartella o zainetto . Ci sono anche braccialetti ciondoli , che hanno a volte anche una funzione di allarme. Hanno una propria batteria e una propria SIM, per cui funzionano senza dipendere da un telefonino, e in molti casi la loro batteria si carica senza doverli rimuovere dal loro alloggiamento.

Per sorvegliare completamente le attività online servono invece applicazioni apposite, alcune delle quali sono completamente invisibili se l'utente non è particolarmente esperto. Ne trovate un buon elenco qui su Laleggepertutti.it.

