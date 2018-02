L'altra faccia della sorveglianza

Strumenti digitali per sorvegliare i figli.

Strumenti digitali per sorvegliare i figli: attenzione a leggi e limiti

Le possibilità sono tante, insomma, ma ci sono anche alcuni rischi che è meglio considerare attentamente. Per esempio, questi gadget digitali possono creare l'illusione del controllo, perché il figlio usa il telefonino o la connessione Internet di qualcun altro e non lascia tracce sul proprio, oppure affida il telefonino a un compagno che resta a scuola e quindi elude la geolocalizzazione. L'articolo continua qui sotto.

Non bisogna trascurare, inoltre, il costo di alcuni di questi sistemi e l'onere di sfogliare grandi quantità di dati, schermate e spostamenti ogni giorno, e c'è anche il rischio che altri possano mettere le mani su tutte queste informazioni sensibili accumulate.

Ma le infinite opzioni di localizzazione e di sorveglianza sono anche una buona occasione per educare i figli a non dare a terzi con leggerezza le proprie informazioni, anche non sembrano particolarmente private.

Il battito del cuore e i movimenti del polso registrati da uno smartwatch, per esempio, possono sembrare irrilevanti in termini di privacy, ma in realtà possono essere usati anche per monitorare l'attività sessuale.