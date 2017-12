HP, un altro keylogger nei portatili

I modelli di notebook interessati sono oltre 460.

Non vogliamo iniziare a pensar male di HP e preferiamo credere che sia tutto dovuto a un'incredibile serie di distrazioni.

Tuttavia, è quantomeno singolare che per la terza volta in pochi mesi qualcuno abbia scoperto nei portatili dell'azienda un software tanto sospetto da poter essere classificato come keylogger.

La prima volta il colpevole era il driver audio; poi è stato il momento del programma di telemetria Touchpoint Analytics Client. Adesso a far danni (potenzialmente) è il driver del touchpad.

La scoperta dell'ennesimo software problematico si deve all'esperto di sicurezza Michael Myng, il quale afferma che il driver spione è quello del touchpad Synaptics presente in più di 460 diversi modelli di laptop HP.

A quanto pare la funzionalità da keylogger scoperta nel driver non è nata come tale: si tratta semplicemente di una funzionalità di debug usata dagli sviluppatori per individuare eventuali malfunzionamenti.

Tuttavia, al momento di rilasciare il driver in produzione essa non è stata disattivata e così tutto ciò che viene digitato sulla tastiera viene copiato altrove usando il Windows software trace prepocessor.

Il lato positivo della situazione è che, sebbene presente, la funzionalità è disabilitata di default. Sfortunatamente, però, basta una modifica al registro di sistema apportata da un utente con privilegi di amministratore per rimetterla in attività.

Un qualsiasi accesso con privilegi sufficientemente elevati a un portatile con il driver in questione permetterebbe di venire a conoscenza di tutto ciò che il legittimo utente digita sulla tastiera: un malware potrebbe approfittare di questa debolezza, e anche chiunque abbia accesso fisico a un laptop di terzi.

HP è stata per fortuna lesta a riconoscere il problema e a rilasciare, di concerto con Synaptics, una versione corretta del driver. L'azienda ha anche precisato di non aver mai avuto accesso ai dati dei clienti.

I modelli di notebook interessati dal problema sono elencati in un apposito bollettino di sicurezza; per ciascuno HP ha posto anche il link al driver aggiornato.

Questo è inoltre stato messo a disposizione anche tramite Windows Update: di conseguenza, se gli aggiornamenti automatici sono attivi la correzione verrà installata alla prima occasione.

Se possedete un portatile HP e non siete sicuri che la versione più recente del driver sia installata, prima di tutto verificate se il vostro modello sia presente nella lista indicata poc'anzi. Quindi aprite Esplora File e raggiungete la cartella C:\Windows\System32\drivers.

Lì troverete il file SynTP.sys. Cliccatevi sopra con il tasto destro e selezionate Proprietà.

Nella finestra che si aprirà scegliete la scheda Dettagli. Controllate quindi la voce Versione Prodotto: se il numero è inferiore a quello indicato nella colonna Fixed Version della lista di HP, è il caso di aggiornare immediatamente.