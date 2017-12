Un'iniezione di intelligenza artificiale per Cortana e Office 365

Microsoft punta tutto sul machine learning anche per Bing e Windows Azure.

Da oggi, alcuni prodotti Microsoft - Bing, Azure, Cortana e Office 365 - si preparano a diventare un po' più intelligenti.

In occasione dell'evento Everyday AI il gigante di Redmond ha annunciato tutta una serie di novità che riguardano i vari servizi disponibili via Internet, i quali guadagneranno nei prossimi mesi funzionalità potenziate dagli algoritmi di intelligenza artificiale.

«Noi crediamo» - ha dichiarato Harry Shum, vicepresidente di Microsoft - «che l'intelligenza artificiale alla fine si riduca a una cosa soltanto: le persone. L'IA amplificherà l'ingegno umano, trasformando le persone in eroi».

Certamente Shum parla sull'onda del marketing, tanto da aver scatenato l'ironia dei giornalisti di The Register, i quali su Twitter non hanno potuto fare a meno di commentare «La prossima volta, gli hamburger vegani si ridurranno a una cosa soltanto: la carne».

Tuttavia, l'implementazione della IA porterà davvero benefici, anche se forse di portata inferiore a quanto affermato da Shum.

Bing, per esempio, sarà più efficiente nel rispondere alle ricerche formulate in linguaggio naturale e nel riconoscere il contenuto delle immagini, fornendo quindi risultati più corrispondenti ai desideri dell'utente.

Word - come parte di Office 365 - fornirà suggerimenti e correzioni più precisi, la formattazione automatica di PowerPoint migliorerà e Excel offrirà avanzate funzioni di ricerca e generazione di report. O così promette Microsoft.

Per Cortana, che si presenta come un assistente virtuale con il quale è possibile interagire in modo naturale, l'evoluzione promessa dall'intelligenza artificiale è particolarmente importante: godrà di capacità potenziate per quanto riguarda la sintesi vocale e l'impostazione degli appuntamenti, ma anche maggiore integrazione con le app di terze parti.

Tra le altre possibilità che presto emergeranno c'è lo sbarco su Android nella funzione di launcher (ossia l'applicazione che gestisce l'interazione con l'utente).