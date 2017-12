Facebook, arriva il pulsante per zittire gli scocciatori

Con lo ''snooze'' si può ignorare un utente per un giorno, una settimana o un mese.

Ogni utente di Facebook sa che, per quanto bello, piacevole e divertente e sia essere continuamente informati di tutto ciò che fanno gli amici, tra i contatti c'è sempre uno scocciatore grafomane i cui fastidiosi deliri si ripetono con allarmante frequenza.

Magari non si ha il coraggio di levargli l'amicizia, eppure all'apparire di ogni suo post nel flusso di notizie gli occhi roteano e, con uno sbuffo, si fa correre il dito sulla rotella del mouse per scorrere immediatamente oltre un intervento che certamente farebbe salire la pressione arteriosa.

Conscia di questa situazione, Facebook ha deciso di correre in aiuto della salute dei propri utenti salvaguardandone al tempo stesso le relazioni interpersonali, e così ha introdotto il pulsante Snooze.

Il nome viene dalla funzione che si trova su pressoché tutte le sveglie e le radiosveglie elettroniche e che permette di interrompere la suoneria, rinviandola di qualche minuto.

Allo stesso modo, il pulsante Snooze di Facebook permette di zittire un dato utente per un certo, limitato, periodo: 24 ore, una settimana, 30 giorni.

Per il tempo indicato i post di quell'utente non saranno visibili, e lo scocciatore nemmeno lo saprà: infatti non viene inviata nessuna notifica, quando qualcuno preme il pulsante Snooze.

L'opzione appare aprendo il menu indicato da tre puntini e posto nell'angolo superiore destro di ogni post, accanto alle già note alternative come la possibilità di non seguire più l'autore del post stesso.

Al momento i test sono in corso negli Stati Uniti, e ancora non è possibile sapere quando la funzione debutterà in maniera ufficiale e sarà estesa a tutti gli utenti del social network.