Mozilla e la gaffe dell'estensione installata a tradimento

Tra gli utenti americani di Firefox sta montando il fastidio, quando non proprio il risentimento, verso Mozilla.

Tutto è iniziato quando alcuni di essi hanno preso a segnalare al team di sviluppo del browser l'apparizione improvvisa di una misteriosa estensione chiamata Looking Glass 1.0.3.

Considerato che detta estensione compare senza interazione da parte dell'utente e che è accompagnata da una descrizione che non descrive nulla (My reality is just different from yours - La mia realtà è solo differente dalla tua), alcuni hanno iniziato a sospettare di essere rimasti vittime di un malware.

Invece era tutta opera di Mozilla stessa. La situazione ricorda per certi versi quella creata nel 2014 da un'iniziativa messa in opera dal gruppo musicale degli U2 in collaborazione con Apple.

Allora, l'ultimo album del gruppo venne scaricato automaticamente nelle librerie di 500 milioni di utenti di iTunes, senza che questi l'avessero chiesto o venissero interpellati in proposito. Tutto ciò causò aspre critiche e costrinse il cantante Bono a porgere le proprie scuse per quello che, per certi versi, si sarebbe anche potuto considerare un regalo (consegnato però con modalità che sono state paragonate a una violazione di domicilio).

Mozilla ha fatto qualcosa del genere. Ha "regalato" un'estensione - Looking Glass - legata alla popolare serie televisiva Mr. Robot, convinta che i fan ne sarebbero stati entusiasti perché essa è pensata per permettere di estendere l'esperienza della visione televisiva tramite un gioco online.

«Firefox e Mr Robot hanno collaborato a un'esperienza condivisa per aumentare l'immersione degli utenti nell'universo di Mr Robot, conosciuta anche come Gioco in Realtà Alternativa (ARG - Alternate Reality Game). Gli effetti che vedete sono parte di questa esperienza condivisa» si legge nella pagina ufficiale.

Gli utenti però - pure quelli che sono davvero fan di Mr Robot - non hanno per niente apprezzato l'invasione dei loro sistemi, perpetrata per di più da un'azienda che sostiene di tenere in altissima considerazione la privacy dei propri utenti.

In risposta alle lamentele, la mamma di Firefox non s'è esattamente scusata. Anzi ha ribadito che l'«esperienza sorprenderà e delizierà i fan dello show e i nostri utenti», ma ha anche precisato che l'iniziativa «non compromette i nostri principi o i nostri valori per quanto riguarda la privacy. L'esperienza non raccoglie né condivide alcun dato».

Qualunque sia la motivazione, comunque, il danno - almeno quello all'immagine di Mozilla - è ormai fatto. Persino lo sviluppatore Steve Klabnik, che lavora per Mozilla, ha contestato l'idea, affermando su Twitter che è «del tutto indistinguibile dal malware».