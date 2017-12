BlackBerry OS non vuole morire: altri due anni di supporto

Arrivano anche gli incentivi per passare a un BlackBerry Android.

Rilasciato nel 2012, BlackBerry 10 - sistema operativo basato su QNX - è stato l'ultimo tentativo di BlackBerry di restare rilevante nel panorma degli smartphone moderni.

Com'è andata, lo sappiamo tutti: ciò che resta di BlackBerry si è convertito a un'azienda esclusivamente software che si appoggia ad Android per sopravvivere, avendo abbandonato il proprio sistema operativo nel 2015.

L'abbandono non è però stato totale. L'azienda canadese ha infatti continuato a tenere attivo il supporto fino a oggi, e adesso rende anche noto che quanti ancora usano uno smartphone BB10 avranno «almeno due anni completi di supporto aggiuntivo per BB10 e almeno due anni completi di accesso alla rete BlackBerry per i dispositivi BBOS».

Non solo: l'azienda presto darà il via a un programma di sconti e incentivi dedicato ai clienti più fedeli, al fine di convincerli - quando ormai dovranno abbandonare BB10 - a passare a un dispositivo BlackBerry più recente, come un KeyOne o un Motion.

Per BlackBerry 10, comunque, l'ora della morte è solo rimandata e, nel frattempo, alcuni pezzi inizieranno a svanire: a febbraio 2018 verrà chiuso il sito BlackBerry Travel; poi, a marzo, sarà la volta del servizio di videochiamata dei Playbook. Infine, il 31 dicembre 2019 chiuderà l'app store BlackBerry World.