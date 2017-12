Windows 10, tutte le novità dell'aggiornamento primaverile

Redstone 4 introduce molte novità, tra cui la cronologia di tutte le attività.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 31-12-2017] Commenti

Mentre il Fall Creators Update si fa strada sui Pc con Windows 10, Microsoft già lavora alacremente al prossimo aggiornamento primaverile, per ora noto con il nome in codice Redstone 4.

Per gli iscritti al Fast Ring del programma Windows Insider, il gigante di Redmond ha ora rilasciato un'anteprima di Redstone 4 (la Build 17063) con la quale si introducono interessanti novità che il grande pubblico vedrà solo tra qualche mese.

I cambiamenti introdotti sono grandi e piccoli. Tra i minori, ci sono migliorie a Edge quali la possibilità di "zittire" una scheda che stia riproducendo dell'audio: cliccando sull'icona a forma di altoparlante si riduce a zero il volume. Lo stesso effetto si può ottenere tramite il menu contestuale.

Inoltre ora Edge permette di salvare i libri in formato ePub e dispone di un tema a colori scuri, creato per offrire un contrasto migliore rispetto a quanto disponibile sinora.

Altri dettagli minori ma utili sono la possibilità di limitare la banda usata da Windows Update anche per i download in primo piano (ossia quelli iniziati dall'utente) e non soltanto per quelli in background e l'aumento delle opzioni relative all'audio nella schermata Impostazioni: la migrazione dalla vecchia alla nuova interfaccia è ancora in corso, ma il percorso verso l'adozione completa dello stile Fluent Design continua.

Sondaggio Negli ultimi due anni, quante volte hai formattato l'hard disk del PC? Nessuna Una Un paio Quattro o cinque Una decina Di pi¨

Mostra i risultati (2934 voti)

Leggi i commenti (34)

Per quanto riguarda la scrittura, la tastiera virtuale ora supporta oltre 190 lingue nel layout standard, mentre l'inserimento del testo tramite il pannello di scrittura a mano è stato reso più semplice grazie a una riprogettazione della disposizione dei pulsanti.

Debutta inoltre la funzione Near Share, che permette di condividere contenuti via Bluetooth, con i dispositivi nelle vicinanze.

Simile per certi versi all'AirDrop di Apple, consente di passare file e pagine web da un Pc all'altro, naturalmente dopo che - come avviene normalmente per i trasferimenti via Bluetooth - il dispositivo ricevente abbia concesso l'autorizzazione.



La possibilitÓ di zittire le schede in Edge (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)



Near Share in Edge (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

La linea del tempo di Windows 10: Timeline e Set