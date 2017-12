Amazon Music abbandona gli Mp3 personali degli utenti

Saranno accessibili soltanto le tracce acquistate su Amazon.

Se siete utenti soddisfatti di Amazon Music, potrebbe essere arrivato il momento di cercare qualche alternativa.

L'esistenza del servizio in sé non è in pericolo, ma una funzionalità sta per sparire: la possibilità di caricare nel cloud i propri brani musicali.

Sin dal suo apparire, Amazon Music ha permesso di acquistare i brani su Amazon e ascoltarli in streaming o scaricarli, ma anche di caricare i propri file in formato Mp3 per avervi sempre accesso. L'articolo continua qui sotto.

Ora, invece, la possibilità di effettuare l'upload di brani non acquistati su Amazon né ottenuto da AutoRip è già stata eliminata. Entro il gennaio 2019 diventerà impossibile anche accedere alle tracce già presenti.

Non è chiaro che cosa succeda agli abbonamenti di chi ha già pagato oltre la data limite.

Tutti i dettagli circa le novità di Amazon Music sono disponibili sulla pagina di aiuto ufficiale.