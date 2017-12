Bitcoin, il valore precipita di quasi il 40%

Nel venerdì nero delle criptovalute crollano tutte le monete virtuali. La bolla sta per scoppiare?

È amaro il regalo di Natale che Bitcoin ha fatto a quanti si erano lasciati affascinare della rapida crescita subita dalla criptovaluta nelle ultime settimane.

Nella giornata di venerdì 22 dicembre, dopo aver toccata il record di 19.500 dollari per un Bitcoin, li valore è precipitato di quasi il 40%, scendendo al di sotto dei 12.000 dollari.

Bitcoin non è stata peraltro la sola criptovaluta a subire un deprezzamento; anzi, un po' tutte sono state coinvolte nel fenomeno: Ethereum è sceso del 28%, Bitcoin Cash del 37%, Litecoin del 32%. In totale, sono andati persi 230 miliardi di dollari.

Quanti avevano etichettato come «bolla insostenibile» la crescita del valore delle valute virtuali avvenuto all'inizio di dicembre ora stanno gongolando, affermando che le loro previsioni si sono trasformate in realtà.

Meno contenti sono quanti si erano lanciati in profezie più azzardate, come coloro i quali sostenevano che il valore dei Bitcoin non avrebbe fatto altro che aumentare.

Ora, la realtà è che è molto difficile prevedere il modo in cui gli investitori reagiranno alla caduta, fenomeno che peraltro s'è verificato già altre volte in passato (quando però Bitcoin valeva molto meno) e in seguito al quale la valuta ha sempre recuperato.

Allora, però, l'interesse era marginale. Oggi che la corsa al Bitcoin sembra la nuova corsa all'oro, non è semplice quantificare l'impatto di quanto è successo e valutare gli effetti sulla fiducia di coloro che fino all'altro ieri investivano con entusiasmo in Bitcoin, e magari pensavano di poter ottenere un facile guadagno senza faticare né rischiare.

Per quanto riguarda le cause, la maggior parte degli investitori punta l'indice contro l'"emotività" dei maggiori possessori di Bitcoin.

Questi, ritenendo che la moneta già avesse raggiunto un valore sin troppo alto, avrebbero iniziato a vendere per cercare di realizzare un guadagno.

Quando la voce s'è diffusa nel web è iniziata una reazione a catena: tutti - o quasi - hanno iniziato a vendere contemporaneamente, e il prezzo è crollato.

Al momento in cui scriviamo, il valore dei Bitcoin è risalito un po', attestandosi appena al di sopra i 14.200.

L'andamento di questi giorni forse non indicherà che la "bolla" sta per scoppiare, ma certamente è un indice della volatilità di questa "nuova economia".