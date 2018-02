7 elementi chiave nel progetto di un sito web aziendale

Le mappe di calore mostrano dove la maggior parte dei clienti clicca sulle pagine web (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

7 elementi chiave nel progetto di un sito web aziendale

Se il sito è solo una piattaforma di front-end, gli strumenti di test non sono importanti. Ma misurare in modo corretto l'engagement del sito garantisce di disporre dei dati necessari per aumentare le conversioni. L'articolo continua qui sotto.

Ci sono diversi tool di engagement . Il suggerimento è di scegliere quelli che permettono di ottimizzare l'equilibrio tra esperienza utente

Non conviene utilizzare solo quelle che offrono informazioni circa clic o viste di traffico semplici, altre metriche come per esempio le mappe di calore e i test A/B sono più utili per capire non quello che gli utenti stanno facendo, ma perché lo stanno facendo.

