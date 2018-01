Localizzare uno smartphone anche a GPS spento si può

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-01-2018] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Vi racconto una storia d'informatica un po' inquietante per chiudere l'anno del Disinformatico radiofonico perché credo che sia un ottimo esempio di come dati di per sé apparentemente innocui possono essere aggregati per ottenere informazioni sensibili e di come dobbiamo essere quindi molto attenti a quali dati lasciamo in giro.

Sappiamo tutti che uno smartphone sul quale sono attivi i servizi di localizzazione (GPS, soprattutto) è localizzabile da qualunque società commerciale che gestisca una delle app alle quali avete dato i permessi di tracciamento.

Sappiamo inoltre che anche a GPS spento gli operatori telefonici, le forze dell'ordine e i servizi di soccorso sono in grado di localizzare qualunque telefonino acceso. Molti utenti sono convinti che per evitare il tracciamento commerciale (o da parte di un partner ficcanaso) basti disattivare la localizzazione nelle impostazioni del dispositivo. Non è così.

Alcuni ricercatori della Princeton University hanno creato un'app dimostrativa, chiamata PinMe, che consente di tracciare un telefonino anche a GPS spento, usando soltanto i dati raccolti dai vari sensori presenti nello smartphone (iOS o Android).

La loro ricerca, pubblicata presso il sito dell'IEEE (PinMe: Tracking a Smartphone User around the World, accessibile a pagamento ma riassunta da Naked Security) mostra come i dati del barometro, dell'altimetro, del giroscopio, dell'accelerometro, del magnetometro e dell'orologio presenti nello smartphone siano sufficienti a determinare dove si trova un utente se li si aggrega e confronta con i dati pubblicamente disponibili.

Sondaggio Che cosa hai fatto almeno una volta nella vita in una cabina telefonica? Mi sono spogliato e cambiato. Ho fatto pipì. Ho fatto l'amore (con un uomo, una donna o da solo). Mi sono limitato a ripararmi per la pioggia. Ho telefonato, ma usando il cellulare. Ho fatto degli scherzi telefonici rimanendo anonimo. Da teppista l'ho danneggiata. Ho telefonato senza pagare. Ho fatto delle banali telefonate, niente di più.

Mostra i risultati (3542 voti)

Leggi i commenti (22)

Per esempio, l'accelerometro consente di capire il tipo di movimento: se è lento e oscillante, l'utente sta camminando. Se è più veloce e fa svolte a 90 gradi, l'utente sta andando in auto, in moto o in bici. Velocità superiori e curve ampie indicano l'uso di un treno o di un aereo. Se il barometro indica una pressione ridotta è un aereo.

Incrociando per un po' di tempo i dati di pressione atmosferica con il fuso orario rilevato dal telefonino, con i dati pubblici di altimetria e con l'orientamento della bussola è possibile circoscrivere rapidamente la zona in cui può trovarsi l'utente. A ogni svolta, per esempio, si riduce il numero di strade corrispondenti al percorso coperto. Durante una dimostrazione, i ricercatori hanno notato che bastano dodici svolte per sapere esattamente dove si trova l'auto nella quale l'utente si sta spostando.

I rimedi sono pochi. A parte la scelta drastica di smettere di usare uno smartphone e tornare a un telefonino classico, si può provare a togliere ogni app che non si usa più e a non installare app di dubbia provenienza. I ricercatori consigliano ai produttori di imporre ai sensori dei limiti alla frequenza con la quale raccolgono dati quando sono inattivi e di aggiungere degli interruttori fisici ai dispositivi, in modo da consentire di spegnere con certezza i sensori non utilizzati.