Se la batteria si scarica, il Galaxy Note 8 muore per sempre

I phablet di Samsung sono perseguitati da problemi alla batteria.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-01-2018] Commenti

Il Galaxy Note di Samsung ha seri problemi di batteria, che l'azienda ha ammesso pubblicamente.

Non siamo tornati indietro nel tempo: i problemi riguardano non il vecchio Galaxy Note 7 (la cui batteria rischiava addirittura di esplodere) ma il più recente Galaxy Note 8, presentato lo scorso agosto.

In questo caso, i danni sono più contenuti - non c'è rischio di esplosione - ma comunque molto seccanti per chiunque abbia speso quasi 1.000 euro per assicurarsi il phablet.

Alcuni utenti di Note 8 stanno segnalando che, se si lascia scaricare completamente la batteria (pratica non consigliata ma che può capitare), il dispositivo non tornerà mai più in funzione.

Se collegato al caricatore, il phablet in alcuni casi si scalda, in altri mostra l'icona che indica la ricarica in corso, in altri ancora non dà segni di vita. In ogni caso, però, rifiuta di accendersi indipendentemente dal tempo durante il quale è rimasto collegato alla rete elettrica.

Sondaggio Quanto dura in media la batteria del tuo smartphone? Mezza giornata, talvolta meno Da mattina a sera 24 ore Un giorno e mezzo Un paio di giorni Tre giorni Quattro o cinque giorni Una settimana Di più

Mostra i risultati (2999 voti)

Leggi i commenti (28)

Sebbene Samsung abbia ammesso l'esistenza del difetto, una soluzione ancora non c'è tranne, naturalmente, evitare che la batteria esaurisca completamente la carica.

Per ora la maggior parte delle segnalazioni proviene dagli Stati Uniti, dove è in vendita la versione del Galaxy Note 8 con SoC Qualcomm Snapdragon 835 (in Europa si trova invece la versione con SoC Samsung Exynos 8895).

È possibile che il problema sia legato a un malfunzionamento che si verifica con i SoC di Qualcomm, ma per avere certezze bisogna aspettare che Samsung concluda le proprie indagini.