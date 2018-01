Microsoft Edge batte Chrome e Firefox nei benchmark

E' il browser più sicuro e veloce... parola di Microsoft.

Pur presentandosi come un browser completamente nuovo, e non un semplice restyling di Internet Explorer, Microsoft Edge ha sempre faticato a farsi apprezzare.

Microsoft ha tentato in tutti i modi di convincere gli utenti a dare una chance al proprio browser più recente, anche presentando benchmark che ne dimostrino le capacità, come ben sanno gli utenti di Windows 10, ai quali ogni tanto appare una finestra in proposito.

Decisa a non lasciarsi abbattere dalla scarsa considerazione degli utenti, Microsoft ha ora presentato una nuova tornata di test, durante i quali i maggiori browser in circolazione - Google Chrome, Firefox, Opera e, naturalmente, Edge - sono stati sottoposti a delle prove in ambiente Windows 10 Fall Creators Update su dispositivi identici.

Il primo test (il cui video è in fondo all'articolo) riguarda l'impatto del browser sulla batteria, ed è stato condotto riproducendo continuamente un video HTML 5.

I risultati mostrano come Edge sia stato in grado di reggere più a lungo di Chrome (del 19%) e molto più a lungo di Firefox (di ben il 63%).

Un ulteriore test ha riguardato la sicurezza del browser, utilizzando a questo scopo il benchmark di Apple Jetstream 1.1: i risultati (anche questi disponibili nel video in fondo all'articolo) hanno mostrato che Edge è il 48% più veloce e il 18% più sicuro di Chrome.



Il panorama attuale del mondo dei Pc mostra come Chrome sia il browser dominante: è usato dal 60% di coloro che navigano nel web.

I risultati oggi presentati da Microsoft sono notevoli, ma viene da chiedersi se siano davvero sufficienti a convincere gli utenti.