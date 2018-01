L'auto che legge nel pensiero e anticipa le azioni del guidatore

L'ha inventata Nissan.

Nell'attesa che i veicoli a guida completamente automatica diventino realtà, Nissan ha ideato una tecnologia assistiva che riduce i tempi di reazione degli autisti grazie alla lettura del pensiero.

La tecnologia in questione è stata soprannominata Brain-to-Vehicle (B2V) e sarà presentata con tutti gli onori al Computer Electronic Show di Las Vegas, che avrà inizio il 9 gennaio: in quell'occasione potrà essere "toccata con mano" grazie a dei simulatori.

Grazie a un'interfaccia neurale, l'auto intuisce le intenzioni del guidatore prima ancora che egli possa muovere un muscolo e agisce per conto suo, riducendo quindi i tempi di reazione di un lasso variabile tra 0,2 e 0,5 secondi.

Può non sembrare molto, ma se per esempio pensiamo a qualunque situazione che imponga la necessità di frenare all'improvviso, ogni frazione di secondo guadagnata può tradursi in una vita salvata.

Il sistema è in grado non solo di gestire i freni, ma anche di utilizzare l'acceleratore o anticipare le curve, captando ciò che il guidatore sta per fare e intervenendo con i sistemi automatici.

Non è ancora finita: la tecnologia B2V è stata sviluppata anche per adeguare l'auto e l'ambiente circostante alle condizioni del guidatore.

Secondo Nissan è possibile per esempio rilevare eventuali malesseri e alterare il modo in cui il veicolo si comporta per adeguarsi alle aspettative del padrone umano, o addirittura arrivare a usare la realtà aumentata per per rendere l'ambiente circostante più sicuro per la guida.

Qui sotto, il video di presentazione.