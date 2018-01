HP richiama i portatili: la batteria rischia di prendere fuoco

Sono ben 16 i modelli di laptop e workstation coinvolti.

Se siete i felici possessori di un portatile o di una workstation mobile HP, fate attenzione: c'è la seria possibilità che la batteria si surriscaldi e prenda fuoco.

Il problema, che interessa un discreto numero di modelli (l'elenco completo è in fondo all'articolo), è emerso con l'inizio del nuovo anno.

HP ha dato il via a un piano di richiamo per i prodotti interessati e, dato che i rischi non sono trascurabili, ha anche attivato alcune opzioni accessorie.

Nel caso specifico si tratta della disponibilità di un'utilità per la verifica del proprio portatile, grazie alla quale è possibile sapere con certezza se la batteria rientri tra quelle problematiche, e un aggiornamento del Bios.

Questo aggiornamento abilita una speciale modalità, chiamata Modalità sicurezza batteria che in sostanza disabilita la batteria del portatile consentendone l'uso soltanto tramite alimentatore: si perde in mobilità, ma almeno si evita il rischio di incendio.

Il problema è complicato da fatto che non tutte le batterie difettose possono essere rimosse dall'utente: pertanto è importante rivolgersi all'assistenza per riportare in sicurezza (gratuitamente) il proprio laptop.

Tutti i dettagli su come procedere sono disponibili sulla pagina appositamente predisposta da HP.

Di seguito, l'elenco dei modelli interessati dal richiamo.

HP Probook 640 G2

HP ProBook 640 G3

HP ProBook 645 G2

HP ProBook 645 G3

HP ProBook 650 G2

HP ProBook 650 G3

HP ProBook 655 G2

HP ProBook 655 G3

HP ZBook 17 G3

HP ZBook 17 G4

HP ZBook Studio G3

HP x360 310 G2

HP Pavilion x360

HP ENVY m6

HP 11 Notebook PC

A questo elenco bisogna aggiungere lo ZBook Studio G4, la cui batteria in dotazione non è difettosa, ma lo sono quelle fornite come accessorio.