Lo pneumatico che si adatta alle condizioni della strada

Fa viaggiare in sicurezza anche su ghiaccio e neve.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-01-2018] Commenti

Gli pneumatici sono una delle parti più importanti per la sicurezza dell'auto, sebbene spesso siano anche una delle più trascurate.

Molti non pongono abbastanza attenzione nel verificarne l'usura, o nel controllare che la pressione sia entro livelli accettabili.

A tutte queste persone distratte vengono in aiuto due soluzioni tecnologiche sviluppate da Continental: ContiSense e ContiAdapt.

ContiSense utilizza dei sensori - da cui il nome - integrati nello pneumatico: grazie a essi misura la temperatura e la profondità del battistrada, inviando poi tali dati via Bluetooth allo smartphone del guidatore o al sistema dell'auto su cui sono montati.

Grazie poi all'utilizzo di una speciale gomma che conduce l'elettricità, gli pneumatici equipaggiati con ContiSense si "accorgono" se vengono forati e avvisano il guidatore più velocemente di quanto facciano gli altri sistemi.

Sondaggio Chi non ha pagato l'assicurazione auto verrà individuato grazie a una serie di controlli incrociati con videocamere stradali e dati del Ministero. Che cosa ne pensi? L'uso della tecnologia è diventato troppo invadente. Ogni giorno ci viene sottratta un'ulteriore fetta di privacy. Ben vengano i controlli, se servono a diminuire le tasse (o i premi di assicurazione) di quelli che onestamente le pagano. Il provvedimento va a colpire soltanto i disperati, che con la crisi cercano di arrangiarsi. I veri evasori non si faranno certo acchiappare con questi mezzucci. Prima di tutto bisognerebbe abbassare i costi delle assicurazioni. Io non pago né l'assicurazione auto, né il canone Rai, né niente! Viaggio solo in autobus o in bicicletta, non mi riguarda.

Mostra i risultati (1823 voti)

Leggi i commenti (18)

ContiAdapt ha invece una funzione diversa e maggiormente attiva. Essa consiste in tutta una serie di micro-compressori inseriti nella ruota: quando se ne presenta la necessità intervengono, modificando la pressione dello pneumatico e variando in tal modo la superficie a contatto con il manto stradale per adattarsi alle diverse condizioni.

Il sistema è tarato per adattarsi a quattro condizioni fondamentali del manto - bagnato, scivoloso, dissestato, normale - e permette anche di regolare automaticamente la pressione a un livello molto basso per viaggiare con maggiore sicurezza anche nella neve alta o sul ghiaccio.

ContiSense e ContiAdapt sono state integrate da Continental in uno pneumatico concept, ossia non ancora in commercio ma sviluppato a scopo dimostrativo. A breve - anche se la tempistica ancora non è stata resa nota - dovrebbero arrivare sul mercato anche i primi pneumatici dotati di queste tecnologie disponibili al grande pubblico.