Guida pratica per gestire al meglio le campagne mobile durante il periodo natalizio

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-12-2018] Commenti

Mapp Digital, azienda che propone una soluzione integrata di marketing automation e DMP, individua alcuni aspetti da tenere presenti prima, durante e dopo il periodo natalizio per distinguersi dalla concorrenza e aiutare i marketer a conquistare l'attenzione dei propri clienti attraverso campagne mobile efficaci. Grazie a messaggi individualizzati e rilevanti in tempo reale è infatti possibile interagire con i cosiddetti "clienti in movimento", differenziarsi dalla concorrenza e costruire un ponte tra azienda e consumatori.

Prima delle feste:

1. Pianificare con cura la campagna, dalla strategia ai contenuti. Come per ogni progetto, chi ben comincia è a metà dell'opera: definire bene target e obiettivi consente di creare una buona strategia. In aiuto possono essere analizzate anche le azioni degli anni precedenti, per capire cosa ha funzionato e cosa può essere migliorato. Un ruolo di rilievo è svolto dai contenuti e dai visual delle campagne: non bisogna aspettare l'ultimo minuto per creare i messaggi ma preparare i testi, provarli, e programmarli, chiedendo ai grafici di presentare visual di qualità e decidendo quando e dove usare testi e contenuti visivi. Questo infatti è il momento di essere creativi per esempio allestendo notifiche push che contengano motivi musicali, testi e frasi d'effetto.

2. Sviluppare azioni di marketing cross-channel per offrire un'esperienza d'acquisto multicanale e integrata. Promuovere il brand mediante web, social media e sito ne aumenta l'esposizione. Nelle campagne non si può quindi prescindere dall'introduzione di una call to action per invitare i clienti a scaricare l'app, spiegando bene perché conviene visitare il sito o entrare in negozio. L'offerta di vantaggi personalizzati diventa un elemento per collegare i vari processi del customer journey in qualsiasi momento e da ogni dispositivo fornendo una customer experience di rilievo.

3. Aggiornare l'app per migliorare l'engagement. Il periodo prima delle feste è il momento perfetto per aggiornare l'interfaccia dell'app con l'inserimento di un tema natalizio o per aggiungere funzioni volte a semplificare lo shopping. E' importante proporre agli utenti segnali visivi, testuali e audio che ricordino l'unicità del momento. Si potrebbe anche creare una versione esclusivamente per il Natale, con sezioni dedicate alle idee regalo, alle ricette natalizie, ecc. L'app può quindi inviare ai clienti notifiche personalizzate in base ai comportamenti rendendole così, rilevanti per l'utente. Inoltre, per restare competitivi e non perdere clienti, è fondamentale la scelta di un sistema di pagamento mobile friendly.

Durante la settimana di Natale

1. Distribuire messaggi con rilevanza locale. Inviare offerte e informazioni specifiche per il luogo in cui l'utente si trova, considerando dati quali le condizioni climatiche e di traffico, sono azioni spesso premianti e che attirano l'attenzione degli utenti. Allo stesso tempo può essere utile includere offerte relative a vacanze o eventi locali e contenuti che possano essere collegati a un'attività che il cliente è probabile stia svolgendo. Tutto ciò può essere funzionale anche per invitare all'ingresso uno store fisico, ad esempio inviando una notifica push contenente una mappa con le indicazioni per raggiungere il negozio. In questo modo si va a creare engagement mobile e in store attraverso una strategia multicanale ritagliata sull'invio di offerte coerenti con i gli interessi del target di riferimento in tempo reale.

2. Lanciare promozioni totalmente mobile per incentivare l'acquisto tramite smartphone. Le feste rappresentano una buona occasione per offrire premi fedeltà a chi risponde via mobile e proporre qualcosa di esclusivo al momento giusto permette di far leva sull'impulso del momento. In questo senso possono essere inviate anteprime riservate sui prodotti o messaggi altamente interattivi a tema natalizio. Una notifica push valida per un periodo di tempo limitato con una chiara call to action costituisce infatti un'azione strategica per incrementare il tasso di conversione.

3. Fare in modo che gli utenti si sentano amati e apprezzati. Le festività sono l'occasione giusta per ringraziare i clienti. E' sicuramente il momento di inviare una notifica per dire quanto l'azienda apprezzi la loro fedeltà e per augurare buone feste. Un atto di gentilezza e riconoscimento che non costa nulla ma fa sentire gli utenti apprezzati e accresce la fiducia nei confronti del brand.

Dopo le feste

1. Mantenente i clienti. Quando le persone tornano alla loro vita quotidiana dopo la frenesia del Natale, l'uso dell'app tende a diminuire. Lanciare promozioni e offerte speciali e pianificare l'invio di notifiche push durante il mese di gennaio per promuovere l'uso dell'app e reingaggiare i clienti, non deve rientrare tra i propositi dell'anno nuovo, ma far parte di una strategia pianificata per tempo tesa a mantenere alta l'attenzione dei consumatori.

2. Fare spazio a nuovi prodotti. Il periodo post natalizio è il momento giusto per spingere lo stock invenduto. L'ideale sarebbe inviare notifiche push personalizzate proponendo gli articoli rimasti nella wishlist dei consumatori e le relative offerte.

3. Corteggiare i clienti. Lanciare una campagna significa coltivare i propri clienti accompagnandoli lungo l'intero processo di relazione con il brand che non si esaurisce nel momento dell'acquisto o delle offerte. Per questo motivo è utile pianificare le notifiche push di conseguenza e tenere a mente su cosa i clienti saranno focalizzati quando ancora le festività sono agli sgoccioli. Cosa desiderano o di cosa hanno bisogno? L'obiettivo principale è inserire il brand value nel tema "nuovo anno": in che modo i clienti possono essere aiutati a realizzare i propositi per l'anno nuovo?