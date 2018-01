L'assistente vocale di Amazon arriva sui notebook e sui Pc con Windows 10

Acer, Asus e HP hanno svelato le loro proposte con Alexa al CES 2018 di Las Vegas.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-01-2018] Commenti

Il Pavilion Wave di HP (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Microsoft e Amazon, pur avendo a catalogo due assistenti vocali molto simili - Cortana e Alexa - hanno finora mostrato di andare piuttosto d'accordo e, anzi, addirittura di voler collaborare.

Un'iniziativa parallela è diventata nota in occasione del Computer Electronic Show 2018, che oggi prende il via a Las Vegas: diversi produttori di Pc hanno annunciato l'intenzione di integrare Alexa nei loro dispositivi e renderne disponibile l'accesso tramite Windows 10.

I nomi coinvolti sono tutti importanti nel settore: Acer, Asus e HP hanno già rivelato i nomi dei prodotti che permetteranno di usare Alexa insieme al sistema di Microsoft.

«La possibilità di accedere ad Alexa dai Pc senza dover usare le mani» - ha spiegato un portavoce di Acer - «può aiutare gli utenti in diversi modi. Per esempio può semplificare l'interazione con la smart home, può aiutare a ricevere le notizie e le informazioni sul meteo, a impostare i timer, e altro ancora. Si tratta di un grande passo in avanti verso l'obiettivo di rendere Alexa disponibile dovunque gli utenti ne abbiano necessità».

Alexa sarà quindi integrata su tutti i notebook delle serie Acer Aspire, Acer Spin, Acer Switch e Acer Swift, oltre che in alcuni modelli di Aspire all-in-one; sugli Asus ZenBook e VivoBook; e sul Pavilion Wave PC di HP, un computer che, esteticamente, somiglia abbastanza ad Amazon Echo.

Sondaggio Come ti colleghi a Internet da casa? Fibra ottica 300 Mega o superiore Fibra ottica 100-200 Mega Fibra ottica 20-50 Mega Fibra ottica 10 Mega Adsl 20 Mega o superiore Adsl fino a 10 Mega Adsl fino a 5 Mega Adsl fino a 2 Mega Smartphone Chiavetta Via Satellite Wi-Max

Mostra i risultati (1629 voti)

Leggi i commenti (1)

Per interagire con Alexa ci sarà un'apposita app sviluppata per Windows 10, e che sarà rilasciata nel corso dell'anno.

Grazie a essa si potrà interagire con l'assistente vocale di Amazon esattamente come fa chi possiede un dispositivo Echo; le risposte di Alexa saranno date a voce ma, avendo a disposizione anche lo schermo di un Pc, saranno anche visualizzate sul monitor.

Inizialmente, tuttavia, non tutte le funzionalità di Alexa saranno disponibili: per esempio l'accesso allo streaming delle videocamere di sorveglianza e ai servizi di messaggistica e telefonia di Amazon, oltre a Spotify, in un primo momento non saranno possibili.