Backdoor vecchia di anni nei Nas di Western Digital

Con lo zampino di D-Link, che però ha già corretto il bug anni fa.

Se possedete un Nas della serie MyCloud prodotta da WD (Western Digital), ci sono buone probabilità che esso contenga una backdoor.

James Bercegay di GulfTech ha infatti rivelato diverse vulnerabilità nei dispositivi MyCloud, e una di esse è una backdoor presente negli apparecchi sin dalla fabbrica e vecchia di anni.

L'esistenza di questa falla non è stata scoperta solo di recente: recente è l'annuncio pubblico, ma l'azienda è stata avvisata circa sei mesi fa.

Western Digital però pare aver preferito non intervenire sino a novembre 2017, quando ha finalmente rilasciato il firmware 2.30.172 che dovrebbe sistemare il problema.

Sfruttare la backdoor per ottenere accesso di root al Nas (e quindi ai file lì conservati) non è molto complicato: «tutto ciò che bisogna fare è inviare una richiesta post che contenga un file da caricare con il parametro "Filedata[0]", un'indicazione su dove caricare il file all'interno del parametro "folder", e un header "Host" fasullo».

Compiute queste operazioni si può avviare una sessione shell, nella quale si può fare il login usando il nome utente mydlinkBRionyg e la password abc12345cba per avere i poteri di amministratore.

Tanta facilità nello sfruttarla rende la falla particolarmente pericolosa, anche perché il processo può essere automatizzato e usato per diffondere worm basati su questo bug.

E se anche il Nas fosse accessibile soltanto dalla rete locale, basterebbe convincere l'utente a visitare un sito all'interno del quale si nasconde del codice che tenta di raggiungere il MyCloud usando uno degli indirizzi di default, come wdmycloud o wdmycloudmirror.

Un ulteriore dettaglio interessante è il fatto che all'interno del nome utente necessario per sfruttare la backdoor si legge chiaramente il nome dell'azienda concorrente D-Link (seppur mancante del trattino).

Ciò pare essere dovuto al fatto che i Nas di WD originariamente condividevano una parte di codice con i dispositivi Sharecenter prodotti da D-Link. Per questi, però, nel 2014 è stata rilasciata una patch che chiude la backdoor.

Di seguito, pubblichiamo la lista dei dispositivi MyCloud in cui la backdoor è presente. Come dicevamo, il firmware 2.30.172 dovrebbe risolvere il problema, per cui se si è in possesso di uno dei Nas indicati è bene scollegarlo subito dalla rete, verificare che il firwmare sia il più recente (oppure effettuare l'aggiornamento) e solo in seguito ricollegarlo.

MyCloud

MyCloudMirror

My Cloud Gen 2

My Cloud PR2100

My Cloud PR4100

My Cloud EX2 Ultra

My Cloud EX2

My Cloud EX4

My Cloud EX2100

My Cloud EX4100

My Cloud DL2100

My Cloud DL4100