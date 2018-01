Mirai, i responsabili sono rei confessi

Tre ventenni avevano infettato 500.000 dispositivi online.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-01-2018] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

I responsabili di Mirai, uno degli attacchi informatici più vasti del 2016 sono stati identificati e arrestati e ora sono rei confessi. Rischiano vari anni di carcere negli Stati Uniti.

A ottobre del 2016 un enorme attacco DDOS nei confronti di Dyn, una società di servizi DNS, ha reso inaccessibili per moltissimi utenti alcuni dei siti più frequentati di Internet, come Amazon, Reddit, Netflix, Twitter, Soundcloud, Spotify, Etsy e Github.

L'attacco era stato sferrato usando circa 500.000 dispositivi connessi a Internet: non computer o telefonini, ma telecamere di sorveglianza, videoregistratori digitali e router di utenti comuni, di cui gli aggressori avevano preso il controllo.

I rei confessi, secondo i documenti delle autorità statunitensi, sono il ventunenne Paras Jha, del New Jersey, e i suoi complici Josiah White (20 anni), della Pennsylvania, e Dalton Norman (21 anni) della Louisiana.

Jha e White avevano creato una società, la Protraf Solutions, che forniva servizi anti-DDOS. I due hanno stimolato le vendite dei propri servizi sferrando attacchi DDOS contro vari siti e poi contattandoli per chiedere denaro per interrompere gli attacchi o per vendere servizi di protezione che (ovviamente) solo loro potevano fornire. Norman invece usava una rete di dispositivi violati per commettere altri reati, come clic fraudolenti sulle pubblicità per generare incassi illeciti.

I tre sono stati assicurati alla giustizia, ma il codice del loro malware è in circolazione a disposizione di chiunque voglia usarlo per ripetere imprese criminose come queste.

Sondaggio Quali sono i rischi maggiori del cloud computing? Distributed Denial of Service (DDoS): cresce l'impatto dei tempi di indisponibilitÓ di un sito web, che possono costare perdite di milioni di euro in termini di introiti, produttivitÓ e immagine aziendale. Frode: perpetrata da malintenzionati con l'obiettivo di trafugare i dati di un sito e creare storefront illegittimi, o da truffatori che intendono impadronirsi di numeri di carte di credito, la frode tende a colpire - prima o poi - tutte le aziende. Violazione dei dati: le aziende tendono a consolidare i dati nelle applicazioni web (dati delle carte di credito ma anche di intellectual property, ad esempio); gli attacchi informatici bersagliano i siti e le infrastrutture che le supportano. Malware del desktop: un malintenzionato riesce ad accedere a un desktop aziendale, approfittandone per attaccare i fornitori o le risorse interne o per visualizzare dati protetti. Come il trojan Zeus, che prende il controllo del browser dell'utente. Tecnologie dirompenti: pur non essendo minacce nel senso stretto del termine, tecnologie come le applicazioni mobile e il trend del BYOD (bring-your-own-device) stanno cambiando le regole a cui le aziende si sono attenute sino a oggi.

Mostra i risultati (1053 voti)

Leggi i commenti (6)

L'uso dei dispositivi dell'Internet delle Cose per compiere reati informatici è sempre più frequente grazie al fatto che non è ancora diffusa l'abitudine di metterli in sicurezza o di considerarli vulnerabili.

Mentre gli utenti si sono a malincuore rassegnati a usare antivirus e tenere aggiornati telefonini e computer, raramente pensano di dover applicare aggiornamenti di sicurezza ad altri dispositivi connessi alla Rete o a impostarli in modo meno insicuro. Queste sono le principali raccomandazioni del Department of Homeland Security statunitense sul tema:

le password predefinite di qualunque dispositivo connesso devono essere cambiate, perché sono facilmente reperibili online;

vanno installati gli aggiornamenti di sicurezza appena possibile;

lo Universal Plug and Play va disabilitato nei router se non è strettamente necessario;

i dispositivi vanno acquistati da aziende che hanno una buona reputazione di sicurezza.

Fonti aggiuntive: Cnet, Tripwire.