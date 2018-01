Mark Zuckerberg preannuncia: meno tempo su Facebook, ma utenti più felici

Perché sarà un tempo di qualità.

Che il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg annunci un cambiamento che farà passare agli utenti meno tempo sul social network, è esattamente tanto strano quanto sembra.

Il cambiamento in questione riguarda l'algoritmo che sceglie i post da inserire tra le notizie (News Feed) mostrate quando si accede a Facebook.

Non appena le modifiche saranno operative, il flusso di notizie mostrerà meno post prodotti dalle pagine di aziende e organizzazioni, e più post scritti dagli amici, per favorire l'instaurazione di «interazioni sociali significative».

L'idea è che diminuendo i contenuti provenienti dalle pagine e aumentando quelli creati dalle persone gli utenti siano maggiormente propensi a instaurare una discussione e a «connettersi l'uno con l'altro», come dice Zuckerberg.

Secondo il creatore di Facebook, tutto ciò avrà delle conseguenze sul tempo passato dagli utenti sul social network in blu.

«Voglio essere chiaro» scrive Zuckerberg. «Facendo questi cambiamenti, prevedo che il tempo passato dalle persone su Facebook e il loro coinvolgimento caleranno».

Perché quindi fare qualcosa che potenzialmente può andare contro gli interessi dell'azienda. Perché - sempre secondo Zuckerberg - a quel punto il tempo speso su Facebook sarà minore, ma di qualità superiore.

«Se facciamo la cosa giusta, ciò sul lungo periodo farà bene alla nostra comunità e anche alla nostra azienda» spiega il fondatore. «Sentiamo la responsabilità di fare in modo che i nostri servizi non siano soltanto divertenti, ma anche che abbiano un effetto positivo sul benessere delle persone».

In ogni caso, le modifiche - che sarebbero state decise dopo consultazioni con ricercatori universitari, i quali testimonierebbero che un maggior numero di interazioni con gli amici rende più felici e in salute - al News Feed non saranno immediate: ci vorranno mesi perché interessino tutti gli utenti.