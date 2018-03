Le principali minacce alla sicurezza che vedremo nel 2018

Finché porterà profitti ai cybercriminali, lo spear phishing non smetterà di diffondersi. Si tratta di attacchi altamente mirati, basati sull'imitazione di una persona o di un popolare servizio web. È un tipo di attacco in crescita e, secondo l'FBI, estremamente remunerativo per i cybercriminali. L'articolo continua qui sotto.

Il numero di questi attacchi continuerà a crescere e si tratterà di attacchi sempre più sofisticati in termini di tecniche utilizzate per cercare e attaccare le vittime.

Nel 2018 ci sarà un forte aumento di attacchi di spear phishing multifase che comportano molteplici passaggi, attività di ricerca ed esplorazione da parte del criminale, che attacca un piccolo numero di obiettivi per raccogliere un'alta remunerazione.

I cybercriminali stanno ora adottando un approccio di tipo aziendale; perseguono pochi obiettivi con la speranza di ricavarne un elevato guadagno con attacchi altamente personalizzati. I più recenti sviluppi nel social engineering prevedono diversi passaggi.

I cybercriminali non tentano di colpire all'improvviso i manager delle aziende con una falsa mail. Al contrario, prima si infiltrano nell'organizzazione, poi si dedicano all'esplorazione in attesa del momento opportuno per ingannare le vittime lanciando l'attacco da una mailbox compromessa.

Per contrastare lo spear phishing le organizzazioni dovranno investire in strumenti e tattiche all'avanguardia. L'intelligenza artificiale applicata alla difesa in tempo reale rappresenta una delle speranze più concrete per porre fine a questo genere di minacce.

