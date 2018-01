YouTube su Android, ecco la modalità Incognito: nasconde i video visti o cercati

L'app introduce anche il supporto ai temi scuri.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-01-2018] Commenti

La modalità di navigazione in incognito (o privata, o comunque la chiami il browser) ha salvato più di una persona da domande imbarazzanti circa le abitudini di navigazione. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Cosa utilizzi per inviare messaggi privati? Uso varie applicazioni su qualsiasi dispositivo disponibile Uso varie applicazioni sui miei dispositivi Uso solo applicazioni affidabili su dispositivi di fiducia Non invio messaggi privati online

Mostra i risultati (579 voti)

Leggi i commenti (13)

Finora essa era associata quasi esclusivamente ai browser , ma presto diventerà parte anche dell'esperienza di chi usa YouTube da smartphone o tablet.

L'analisi dell'Apk di YouTube 13.01 ha infatti mostrato come Google si stia preparando a far debuttare la modalità Incognito anche nell'app per Android, e molto probabilmente anche in quella per iOS.

Fino a oggi, quanti volevano nascondere i video guardati o cercati su YouTube dall'app dovevano utilizzare le funzioni Sospendi la cronologia visualizzazione e Sospendi cronologia delle ricerche, accessibili dal menu Impostazioni -> Cronologia e privacy.

Si tratta però di un sistema un po' complicato e che non tutti conoscono, mentre la modalità Incognito è molto più familiare.

La prossima versione di YouTube per Android introduce inoltre ulteriori novità, come il supporto al tema scuro e a una nuova e più semplice modalità di evitare gli spot: basterà effettuare uno swipe anziché toccare il piccolo pulsante Salta questo annuncio.